Theo Eat This, Not That, đôi khi, ngay cả sau khi thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên, bạn có thể không phải lúc nào cũng thấy được kết quả như mong đợi. Điều này đặc biệt xảy ra nếu bạn đang muốn gầy đi và săn chắc hơn sau 40 tuổi .

Tuy nhiên, giảm cân sau khi bạn bước qua tuổi 40 không phải là không thể. Dưới đây là những thói quen đơn giản để có được cơ thể săn chắc sau 40.

Nhận đủ protein

Giảm cân và xây dựng cơ bắp là chìa khóa để có một thân hình săn chắc và một trong những cách bạn có thể đạt được điều này là đảm bảo rằng bạn nạp đủ protein trong chế độ ăn uống của mình.



Điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý để có một thân hình săn chắc sau 40 tuổi. Ảnh: NHẬT LINH

Chuyên gia dinh dưỡng Abby Sauer làm việc tại Abbott, cho biết: "Khối lượng cơ có xu hướng giảm khi chúng ta già đi. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta có thể mất tới 8% khối lượng cơ mỗi thập kỷ bắt đầu từ độ tuổi 40 và tốc độ này tăng nhanh sau tuổi 70. Điều này không chỉ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và hoạt động của chúng ta mà còn đặc biệt đối với mục tiêu giảm cân và có một cơ thể gọn gàng"

Vì vậy, để chống lại tình trạng mất cơ này, Abby Sauer gợi ý nên kết hợp protein chất lượng cao trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Hỗ trợ sức khỏe miễn dịch

Khi bạn già đi, điều quan trọng nữa là bạn phải đảm bảo cung cấp đủ vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn uống của mình, điều này không chỉ hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giúp bạn sống khỏe mạnh hơn, mà còn có thể cung cấp cho bạn năng lượng và sức sống để tập thể dục và đạt được thân hình gọn gàng mà bạn mong muốn.

Abby Sauer cho biết: “Hãy đảm bảo cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin C, D, B12 và kẽm thông qua các loại thực phẩm như cam, rau xanh, ớt, dâu tây, cá hồi, cá ngừ, sữa chua bổ sung và sữa"

Nhịn ăn gián đoạn

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best, tại Balance One Supplements, cho biết: "Nhịn ăn gián đoạn có thể là một công cụ hữu ích cho những người trên 40 tuổi để giảm cân và sống một lối sống lành mạnh."

Mặc dù nhịn ăn có thể là một chiến thuật hữu ích đối với một số người, nhưng điều quan trọng là phải nói chuyện với chuyên gia y tế trước khi bắt đầu để đảm bảo nó phù hợp với cơ thể và lối sống của bạn, theo Eat This, Not That.