Bỏ bữa

Theo Eat This, Not That, bỏ bữa là một thói quen dễ bị bỏ qua, đặc biệt là nếu bạn là người cực kỳ bận rộn. Tuy nhiên, thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.



Thường xuyên bỏ bữa sáng có thể hủy hoại cơ thể bạn. Ảnh: NHẬT LINH

Chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Hnatiuk, tại Winnipeg, Manitoba cho biết: “Bỏ bữa (đặc biệt là bữa sáng) có thể góp phần làm tăng tình trạng kháng insulin. Vì không ăn trong một thời gian dài, sau đó ăn một lượng lớn có thể góp phần làm thay đổi lượng đường trong máu lớn hơn trong suốt cả ngày. Những người bỏ bữa sáng hoặc bữa trưa có nhiều khả năng tiêu thụ lượng calo dư thừa vào cuối buổi chiều và buổi tối, điều này cũng có thể góp phần làm tăng cân."

Thay vào đó, Stephanie Hnatiuk khuyên bạn nên ăn ba bữa đầy đủ mỗi ngày khi bạn có thể. Nếu bạn biết mình sắp có một ngày bận rộn, thì việc chuẩn bị trước một thứ gì đó như đồ ăn nhẹ và mang theo khi di chuyển.

Không nhận được đầy đủ protein

Cung cấp đủ protein trong chế độ ăn uống rất quan trọng đối với mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng nó đặc biệt quan trọng khi bạn bước vào tuổi 50.

Hnatiuk cho biết: “ Protein là chìa khóa để duy trì khối lượng cơ bắp, điều này rất quan trọng đối với quá trình lão hóa lành mạnh. Bởi vì sự giảm khối lượng cơ xảy ra theo tuổi tác, nhu cầu protein tăng lên khi chúng ta già đi."

Vì lý do này, Hnatiuk gợi ý nên bổ sung nguồn protein trong mỗi bữa ăn như trứng, sữa chua Hy Lạp, cá, thịt gia cầm, đậu phụ hoặc đậu.

Không ăn đủ chất xơ

Cùng với protein, chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng khác trong việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh ở độ tuổi 50.

Chuyên gia dinh dưỡng Hnatiuk, cho biết: "Chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe hệ tiêu hóa của chúng ta, giúp cải thiện cảm giác no sau bữa ăn và giúp giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi chúng ta ăn."

Không chỉ vậy, một báo cáo từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ kết luận rằng, tiêu thụ đủ chất xơ hòa tan (loại có trong yến mạch, đậu và táo) có thể làm giảm cholesterol "xấu" LDL của bạn.

Mặc dù chất xơ là một phần cần thiết của cuộc sống lành mạnh, nhưng nhiều người không nhận đủ hàng ngày.

“Để đạt được mục tiêu về chất xơ và nhận được những lợi ích của chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn, hãy tạo thói quen bao gồm trái cây và rau quả trong mỗi bữa ăn, đồng thời chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc trắng hoặc tinh chế.", Hnatiuk cho biết thêm.