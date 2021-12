Theo Eat This, Not That, khi bước vào tuổi 50 cơ thể bạn sẽ thay đổi theo nhiều cách. Một trong những điều phổ biến nhất là mức cholesterol trong cơ thể có khả năng tăng cao.

Trong khi nhiều thứ ảnh hưởng đến lượng cholesterol như chế độ ăn uống, hút thuốc, tập thể dục và di truyền thì tuổi tác cũng đóng một vai trò quan trọng.

Mức độ cholesterol tăng lên một cách tự nhiên đối với cả nam giới và phụ nữ khi họ già đi, nhưng phụ nữ sau khi mãn kinh thậm chí còn có mức tăng đột biến tiềm năng cao hơn.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải làm những gì có thể ở độ tuổi 50 và 60 để giúp giữ mức cholesterol ở mức thấp, bao gồm cả thói quen ăn uống và tập thể dục.



Táo chứa chất xơ hòa tan, giúp giảm mức cholesterol trong máu. Ảnh: NHẬT LINH

Theo Amy Goodson, tác giả của The Sports Nutrition, một trong những thói quen ăn uống tốt nhất để giảm cholesterol sau 50 tuổi là bao gồm chất xơ hòa tan vào chế độ ăn uống của bạn.

Amy Goodson, cho biết: "Chất xơ hòa tan là một trong những yếu tố lớn nhất có thể giúp giảm cholesterol, vì nó hòa tan trong nước để tạo thành một vật liệu giống như gel có thể liên kết với cholesterol"

Về các loại thực phẩm nên tiêu thụ, Goodson nói "yến mạch và bất cứ thứ gì làm từ bột yến mạch, trái cây mà bạn có thể ăn cả vỏ như táo, đậu và các loại hạt như hạnh nhân, đứng đầu bảng xếp hạng về chất xơ hòa tan."

“Hãy thử ăn bột yến mạch vào bữa sáng, ăn hạnh nhân và táo vào bữa ăn nhẹ, rắc hạt vào ngũ cốc hoặc sữa chua và thêm đậu vào bữa tối", Amy Goodson nói thêm.

Trong khi chất xơ hòa tan là loại liên kết với cholesterol và loại bỏ nó khỏi cơ thể, chất xơ không hòa tan cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Chúng giúp giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh và nó có thể được tìm thấy trong thực phẩm như ngũ cốc, khoai tây và đậu xanh.

Tuy nhiên, khi nói đến việc giảm cholesterol, chất xơ hòa tan nên là trọng tâm của bạn. Theo Goodson, mục tiêu là ăn 25 - 38 gram chất xơ mỗi ngày và có 5 - 10 gram trong số đó là chất xơ hòa tan.