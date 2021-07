Đồ ăn chiên rán thường được chế biến trong nhiều dầu, do đó chúng sẽ hấp thụ chất béo nhiều hơn. Do đó, lượng calo trong thực phẩm chiên rán sẽ nhiều hơn đáng kể so với thực phẩm không chiên rán.

Thực phẩm phổ biến của nhiều người

Chỉ một muỗng canh dầu ăn chứa 14 gram chất béo và 120 calo, thường xuyên nhấm nháp một ít khoai tây chiên có thể khiến việc quản lý cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Không những thế, thực phẩm chiên rán thường đi kèm với các loại thực phẩm kém lành mạnh khác, chẳng hạn như khoai tây chiên đi kèm với tương ớt. Vì vậy, bạn có thể nhận được một lượng gấp đôi chất béo, natri và carbs tinh chế.



Ăn nhiều các thực phẩm chiên sẽ không tốt cho sức khỏe.Ảnh: N.Linh

Julie Stefanski, RDN, chuyên gia dinh dưỡng và phát ngôn viên của Academy of Nutrition and Dietetics cho biết: “Thực phẩm chiên là một danh mục rất rộng, vì vậy tác động đến sức khỏe của chúng có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Những thứ như loại dầu ăn, nhiệt độ chiên, khẩu phần và tần suất bạn ăn chúng đều là những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Thực phẩm chiên có hại như thế nào?

Nguy cơ bệnh tim

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heart đã chỉ ra mối liên hệ giữa đồ ăn chiên rán và bệnh tim. Nghiên cứu được thực hiện trên 562.445 người, những người ăn nhiều đồ chiên có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 22% so với những người ăn ít hoặc không ăn. Họ cũng có nguy cơ gặp phải một biến cố tim mạch lớn, chẳng hạn như đột quỵ hoặc suy tim cao hơn 28%.

Đồng tác giả nghiên cứu Fulan Hu, phó giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại Shenzhen University Health Sciences Center in China, cho biết: “Một lượng lớn chất béo, năng lượng dư thừa và axit béo chuyển hóa từ thực phẩm chiên rán có thể là những lý do quan trọng dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn”.

Ông giải thích rằng, việc chiên thực phẩm ở nhiệt độ siêu cao cũng có thể tạo ra các hợp chất được gọi là sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation tiên tiến, thúc đẩy quá trình viêm và stress oxy hóa có liên quan đến bệnh tim mạch.

Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Chuyên gia dinh dưỡng Julie Stefanski cho biết: “Tăng cân có thể khiến cơ thể khó sử dụng insulin đúng cách và làm tăng lượng đường trong máu. Vì thực phẩm chiên rất giàu calo nên chúng có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn mức mà một người yêu cầu.”

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Nutrition, nếu chúng ta có chế độ ăn uống chứa đầy các loại thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như carbs tinh chế, thịt đỏ, đồ ăn chiên rán và thịt chế biến sẵn có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến cáo nên tránh chúng.

Nguy cơ ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia, Hoa Kỳ, nấu một số loại thực phẩm như khoai tây ở nhiệt độ cao có thể tạo ra một sản phẩm phụ có khả năng gây ung thư được gọi là acrylamide. Vì vậy, một số thực phẩm chiên rán được chế biến ở nhiệt độ cao có thể gây ung thư, theo The Healthy.