Vitamin A rất cần thiết cho cơ thể của bạn và cà rốt là một nguồn tuyệt vời cho chất dinh dưỡng này. Hợp chất hòa tan trong chất béo này tham gia vào một số quá trình trong cơ thể.



Cà rốt là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào. Ảnh: NHẬT LINH

Nó giúp các tế bào sinh sản bình thường, tham gia vào chức năng sinh sản khỏe mạnh và sự phát triển bình thường của phôi thai và thai nhi. Nó cũng cần thiết để duy trì thị lực tốt, chức năng hệ thống miễn dịch và giữ cho làn da khỏe mạnh.

Sự thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến mù lòa và tăng nhiễm virus, đặc biệt là ở trẻ em. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều vitamin A có thể dẫn đến vàng da, buồn nôn, chán ăn, khó chịu, nôn mửa và thậm chí là rụng tóc.

Theo Eat This, Not That, cơ thể chúng ta không thể sản xuất vitamin A. Cách duy nhất để có được nó là ăn các loại thực phẩm có chứa loại vitamin này. Dưới đây là những thực phẩm chứa nhiều vitamin A hơn cà rốt.



Gan bò

Một khẩu phần 100 gam gan bò chứa khoảng 9.000 microgam vitamin A, cao hơn nhiều so với lượng khuyến nghị hàng ngày. Ngoài ra, gan bò chứa nhiều protein, đồng, sắt, axit folic, vitamin B2 và B12.

Dầu gan cá tuyết

Một thìa dầu gan cá có chứa hơn 4.000 microgam vitamin A. Ngoài ra, loại dầu cá này còn cung cấp cho cơ thể lượng vitamin D và axit béo omega-3 cần thiết.

Khoai lang

Một củ khoai lang chứa hơn 1.400 microgam vitamin A. Nhưng giống như trong tất cả các loại thực vật kể cả cà rốt, vitamin này trong khoai lang được chứa dưới dạng beta-carotene.



Khoai lang là một nguồn cung cấp vitamin A (dưới dạng beta-carotene), vitamin C và kali tuyệt vời. Ảnh: NHẬT LINH

Chỉ cần đảm bảo ăn cả vỏ để có được lượng vitamin A đầy đủ từ các loại củ giàu tinh bột này.

Rau bina (cải bó xôi)

Một khẩu phần ăn rau bina chứa lượng vitamin A gấp rưỡi so với cà rốt sống. Ngoài ra, rau bina còn chứa nhiều canxi, magiê, phốt pho, kẽm, mangan và selen. Nó cũng giàu protein, carbohydrate, tinh bột và axit hữu cơ.

Các chất có lợi được tìm thấy trong cải bó xôi giúp cải thiện đường tiêu hóa và giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu. Rau bina cũng tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện thị lực, giúp chống lại cellulite và làm sạch da.

Bí ngô (bí đỏ)

Bí ngô là một nguồn cung cấp vitamin tuyệt vời. Nó chứa lượng carotenes nhiều gấp 4 - 5 lần so với cà rốt. Carotenes trong cơ thể chuyển thành vitamin A. Bí ngô cũng chứa vitamin C, E, K, và hầu hết tất cả các vitamin B. Do đó, loại quả này sẽ là một sự thay thế tốt để bổ sung vitamin.

Bí ngô có hàm lượng calo thấp do đó được coi là một sản phẩm ăn kiêng lý tưởng vì nó không chứa tinh bột, cholesterol và chất béo chuyển hóa nhưng lại chứa đầy chất xơ có lợi cho tiêu hóa, theo Eat This, Not That.