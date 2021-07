Khi con người già đi, nhu cầu dinh dưỡng của họ thay đổi, nhu cầu về calo có thể giảm trong khi nhu cầu về chất dinh dưỡng có thể tăng lên. Lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ có thể giúp bạn cảm thấy tốt nhất mỗi ngày. Bên cạnh đó, nó cũng có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng mãn tính và các bệnh khác.

Dưới đây là những thực phẩm phổ biến giúp làm chậm quá trình lão hóa sau 50 tuổi.

Bơ

Laura Burak, MS, RD, người sáng lập GetNaked® Nutrition và là tác giả của Slimdown with Smoothies cho biết: "Bơ giàu chất béo và chất xơ có lợi cho tim mạch, vitamin B, kali và vitamin A, C, E và K, bơ không chỉ hữu ích trong việc bảo vệ chúng ta khỏi quá trình lão hóa mà còn khiến chúng ta hài lòng và ngon miệng."



Quả bơ có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: NHẬT LINH

Khi nói đến việc duy trì làn da tươi sáng, Melissa Mitri, chuyên gia dinh dưỡng tại Connecticut Academy of Nutrition and Dietetics cho biết, bơ là một nguồn đáng tin cậy.

Mitri cho biết: “Bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo chống viêm, giúp thúc đẩy làn da sáng mịn và chúng rất giàu vitamin A, có thể giúp da giữ độ đàn hồi và chống lại chứng viêm.”

Quả việt quất

Quả việt quất là một nguồn giàu vitamin A và C, có thể làm giảm chứng viêm dẫn đến tổn thương và lão hóa da.

Quả việt quất cùng với dâu tây, dâu đen và mâm xôi, có rất nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất hoạt tính sinh học, làm cho chúng trở thành siêu thực phẩm cực kỳ mạnh mẽ để chống lại sự lão hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Mitri cho biết: “Quả việt quất cũng chứa một chất chống oxy hóa cụ thể gọi là anthocyanins, có thể bảo vệ da bằng cách giảm viêm tổng thể trong cơ thể.”

Rau lá xanh

Các loại rau xanh như cải xoăn hoặc rau bina cũng được biết là giúp làm chậm quá trình lão hóa ở những người trên 50 tuổi.

Marie Ruggles, người sáng lập The Whole Foods Quick Start Guide with Tracker cho biết: “Các loại rau lá xanh cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng cao và các hợp chất chống viêm, có tác dụng chống lão hóa vì những hợp chất này bảo vệ tế bào và DNA của chúng ta."

“Chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất hoạt tính sinh học khác, rau xanh là một nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống lão hóa cần thiết hàng ngày. Rau xanh nấu chín, chẳng hạn như cải xoăn xào hoặc salad với rau xanh sống đều có tác dụng rất tốt.", Ruggles cho biết thêm.

Cá béo

Một số loại cá có nhiều axit béo omega-3, chẳng hạn như cá hồi, cá tuyết và cá trích, đã được chứng minh là giúp giảm viêm ở da lão hóa, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu cho thấy cá béo có khả năng làm chậm và đôi khi ngăn ngừa các triệu chứng của bệnh Alzheimer ở bệnh nhân già.



Cá hồi giàu axit béo omega-3 giúp trẻ hóa da, làm chậm quá trình lão hóa da. Ảnh: NHẬT LINH

Theo một bài báo trên tạp chí PLEFA, xét đến một số trường hợp AD là do di truyền, người ta đã chứng minh rằng một chế độ ăn uống ổn định với các axit béo omega-3 trên thực tế có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

Dầu ô liu

Dầu ô liu được tạo thành phần lớn từ một axit béo không bão hòa đơn gọi là axit oleic, đó là một trong nhiều lý do khiến nó trở thành một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh khi chúng ta già đi.

Dầu ô liu đã được nghiên cứu chuyên sâu như một thành phần chính phổ biến trong chế độ ăn uống của Blue Zones, những khu vực có người dân sống lâu nhất trên thế giới.

Một lý do khiến dầu ô liu rất tốt cho làn da lão hóa là do các hợp chất của nó bắt chước một số thành phần trong da của chúng ta.

Marie Ruggles cho biết: “Màng tế bào được tạo thành từ các axit béo giống như các axit béo được cung cấp bởi dầu ô liu. Các tế bào liên tục đổi mới và cần được cung cấp thường xuyên các axit béo từ dầu ô liu để tạo ra các tế bào khỏe mạnh mới."

Các loại hạt

Nói về chất béo lành mạnh, các loại hạt cũng là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống thân thiện với người già.

Quả hạch và hạt là thực phẩm thực vật giàu axit béo omega-3 và vitamin E có lợi cho tim mạch, có thể có lợi để phục hồi làn da khỏi tổn thương khi già đi. Vitamin E không chỉ giúp sửa chữa làn da và duy trì độ đàn hồi của nó, mà còn giúp sức khỏe tổng thể ở những người lớn tuổi.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, khi già đi chúng ta sẽ bị viêm nhiễm nhiều hơn trong cơ thể. Và theo một nghiên của Pháp về vitamin E và người cao tuổi, vitamin E đã được tìm thấy để giảm chứng viêm này, cải thiện chức năng của hệ thống miễn dịch và cải thiện sự trao đổi chất khi chúng ta già đi, theo Eatthis.