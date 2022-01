Theo Eat This, Not That, cơ thể của bạn trải qua nhiều thay đổi khi bạn già đi và điều này bao gồm cả sức khỏe gan của bạn.

Trên thực tế, do khối lượng tế bào gan ngày càng giảm và những thay đổi khác liên quan đến gan xảy ra theo từng năm, nguy cơ mắc một số bệnh về gan của bạn có thể tăng lên theo thời gian.

Để chống lại những thay đổi liên quan đến tuổi tác này, điều quan trọng là phải ăn các loại thực phẩm và tiêu thụ đồ uống có thể giúp thúc đẩy các cơ quan khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn trong cơ thể.



Uống các loại nước ép rau lá xanh rất tốt cho sức khỏe của gan. Ảnh: Shutterstock

Morgyn Clair, tác giả của Fit Healthy Momma cho biết thức uống tốt nhất cho sức khỏe lá gan của bạn là nước ép rau xanh.

Clair nói: “Bởi vì cơ thể đã tự giải độc một cách tự nhiên thông qua gan, thận và các cơ chế tự nhiên khác, lời khuyên tốt nhất mà tôi đưa ra là hỗ trợ các hệ thống đó hoạt động khỏe mạnh. Với một ly sinh tố hoặc nước trái cây giàu rau xanh, quá trình giải độc tự nhiên có thể hoạt động tối ưu và gan luôn ở trạng thái tốt nhất. Sự lựa chọn yêu thích của tôi là sinh tố rau bina và táo vì nó có vị rất ngon và cung cấp một số chất xơ bổ sung."

Một báo cáo chi tiết về tác động của rau đối với sức khỏe gan nói rằng rau lá xanh là một trong những loại tốt nhất cho chức năng gan của bạn. Các loại rau như cải xoăn, thường được tìm thấy trong nước ép màu xanh lá cây, được biết là giúp giảm mức cholesterol và chất béo.

Các loại trái cây họ cam quýt như chanh cũng được chứng minh là giúp giảm tổn thương gan tổng thể, vì vậy thêm một ít chanh tươi vào nước ép hoặc sinh tố xanh của bạn có thể giúp ích rất nhiều, theo Eat This, Not That.