Tráng bát, đũa bằng nước sôi trước khi ăn, có sạch vi khuẩn?

Tráng bát, đũa, hay dụng cụ ăn uống bằng nước nóng trước khi ăn là thói quen của nhiều người để đảm bảo vệ sinh đồ dùng ăn uống. Theo đó mục đích của việc nhúng nước sôi cho đồ dùng ăn uống là để tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như vi khuẩn tả, vi khuẩn salmonella, khuẩn gây độc tố tụ cầu vàng... Liệu thói quen này có đảm bảo an toàn tuyệt đối?

Tờ The spruce, mặc dù có thể tiêu diệt một số vi khuẩn bằng nước nóng nhưng nó phải có nhiệt độ cao hơn mức mà da của chúng ta chịu đựng được. Hầu hết cơ thể chúng ta chịu được nhiệt độ ở mức 110 độ C trong thời gian rất ngắn. Đây cũng là nghiên cứu được đăng trên Tạp chí khoa học Science Extreme (Mỹ). Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm để xác định nhiệt độ cao nhất mà cơ thể người có thể chịu đựng được và nhận thấy trong điều kiện không khí khô ráo, nếu tăng nhiệt độ thật từ từ thì cơ thể con người chúng ta chẳng những có thể chịu đựng được nhiệt độ sôi của nước (100 độ C), mà thậm chí còn chịu được cao hơn nữa, đến 160 độ C.



Vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt nếu nhiệt độ nước sôi và thời gian tráng/ rửa chén đủ lâu. Ảnh: Internet

Tờ này cũng cho biết nhiệt độ nước cụ thể để tiêu diệt hoàn toàn vi trùng rất khó xác định, song nhiệt độ đủ nóng và thời gian khử trùng càng lâu thì tỉ lệ tieu diệt vi khuẩn càng cao. Bởi với nhiều loại vi khuẩn để tiêu diệt cần có hai yếu tố là nhiệt độ cao cũng như thời gian đủ lâu. Ví dụ, với nước đang sôi (tức nhiệt độ sôi gần 100 độ C) thì bạn chỉ cần 5 phút là vi khuẩn chết, nhưng với nước đã đun sôi và vẫn nóng khoảng 60 độ C thì cần đến 30 phút. Tuy nhiên hầu hết việc rửa chén bát hoặc tráng bát đũa được thực hiện ở nhiệt độ thấp hơn 120 độ (cài đặt tiêu chuẩn trên máy nước nóng gia đình), và thời gian tráng hoặc rửa diễn ra rất ngắn, vì vậy sẽ không an toàn tuyệt đối khi cho rằng chén đũa của gia đình bạn đã sạch vi trùng.

Điều này cũng được PGS.TS Đinh Duy Kháng (Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam) chia sẻ trên báo chí rằng tráng dụng cụ ăn uống bằng nước nóng có thể loại trừ khá tốt các loại vi khuẩn này, tuy nhiên cần phải chú ý đến điều kiện nhiệt độ nước và thời gian tiếp xúc.

Một điều may mắn là các vi khuẩn chết ở nhiệt độ trên 100 độ C thường không phải vi khuẩn gây bệnh thực phẩm. Vi khuẩn đường ruột đa số là các loại vi khuẩn yếu, có thể tiêu diệt ở nhiệt độ gần tới 100 độ C. Tuy nhiên, để thực sự có hiệu quả diệt khuẩn thì thời gian tiếp xúc phải đủ lâu.

Như vậy, để đảm bảo dụng cụ ăn uống của gia đình bạn được đảm bảo an toàn, ngoài việc rửa sạch để loại bỏ các chất tẩy rửa, các chuyên gia y tế khuyến cáo nên để bát, đũa... nơi khô ráo hoặc sấy khổ. Khi thực hiện phương pháp tráng bằng nước sôi trước khi ăn hãy đảm bảo nhiệt độ nước và thời gian thực hiện đủ lâu để có thể tiêu diệt vi khuẩn.