Trẻ nhỏ uống rượu: 1 ngụm nhỏ cũng gây hại

Uống rượu bia ở lứa tuổi học sinh tăng vọt

Thông tin từ Hội Dinh dưỡng cho hay trong đầu năm nay tại hội thảo góp ý Luật phòng chống tác hại rượu bia, BS Trần Quốc Bảo, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, đã đưa ra những con số giật mình về tỉ lệ uống rượu bia ở học sinh hiện nay.



BS Bảo cho hay tỉ lệ uống rượu bia ở lứa tuổi vị thành niên gia tăng với tốc độ phi mã. Theo điều tra trên 50 trường của 13 tỉnh/thành phố trên toàn quốc cho thấy có tới 43,8% học sinh nam trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi uống rượu bia và có tới 37,7% học sinh nữ uống rượu bia. Từ con số này, ông Bảo cảnh báo hành vi uống rượu bia đang ngày càng phổ biến ở tuổi vị thành niên và tuổi uống rượu bia đang ngày càng trẻ hóa.

Thực tế rất nhiều trẻ ở lứa tuổi vị thành niên sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Trên YouTube còn xuất hiện những đoạn video về trẻ nhỏ sử dụng chất kích thích này. Điều đáng buồn, các bậc phụ huynh thay vì ngăn cản lại tán thưởng và cho đó là niềm vui.



Đoạn video về một em nhỏ uống bia. (Ảnh chụp màn hình)

Vào ngày 12-7 vừa qua, thông tin từ Sin Chew Daily, tại Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết một đứa trẻ qua đời do ngộ độc rượu. Nguyên nhân là do trong bữa tiệc đầy tháng của bé, ông nội đã mớm cho bé một ngụm rượu, chỉ 30 phút sau bé ngừng thở. Gia đình đưa bé đi cấp cứu nhưng đã qua đời.

Ở Việt Nam cũng đã có những trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì uống rượu. Đơn cử như trường hợp một bé trai 11 tuổi ở Nghệ An nhận lời thách đố của nhóm bạn đã uống hết hơn 1 lít rượu vào hồi tháng 5-2018. Sau khi uống rượu, bệnh nhân bị rối loạn ý thức, kích thích vật vã, khó thở, nôn nhiều, sốt liên tục 39 độ C, hôn mê. May mắn được cấp cứu kịp thời mà cậu bé đã không bị ảnh hưởng tính mạng.

Trẻ nhỏ uống rượu bia, sai lầm nguy hiểm

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội), đã bày tỏ quan điểm việc cho trẻ em tiếp xúc với rượu bia sớm là sai lầm nguy hiểm. Các bậc phụ huynh cần kiểm soát và cảnh báo cho con trẻ về những tác hại của rượu bia.

Ông cho hay người lớn uống vài hớp bia có thể chưa ảnh hưởng gì nhiều nhưng với trẻ nhỏ dù chỉ số lượng ít nhưng ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh và các hệ cơ quan khác của trẻ.



Trẻ nhỏ dù chỉ số lượng ít rượu bia nhưng ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh và các hệ cơ quan khác. Ảnh: Internet

“Bản thân cồn là chất kích thích thần kinh. Trẻ con uống một ngụm cũng bị kích thích khiến mặt đỏ gay, choáng váng. Một ngụm bia nhỏ thì không tác hại ngay nhưng khi nâng cấp lên số lượng uống ngày nhiều sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận của trẻ. Trẻ nhỏ cần dinh dưỡng đầy đủ để phát triển về thể chất và tinh thần" - PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý thêm.

Vị chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo bản thân cồn, rượu là một chất gây nghiện, khi người lớn cho trẻ uống rượu bia sớm sẽ tập nhiễm cho trẻ thói xấu và khi lớn lên dễ nghiện rượu bia. PGS-TS Thịnh cho biết thêm: “Người lớn nên làm gương cho trẻ nhỏ, không nên cho trẻ nhỏ uống bia cũng như các đồ uống có cồn khác, nhất là với trẻ sơ sinh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ và tránh được các biến chứng sau này”.

Cục Y tế dự phòng cho biết rượu bia là nguyên nhân gián tiếp của hàng trăm loại bệnh tật, chấn thương và là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh như rối loạn tâm thần kinh, động kinh, trầm cảm, lo âu, giảm khả năng tư duy, học tập ở vị thành niên.

Không những thế rượu bia còn là chất gây ung thư khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ.