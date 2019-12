Uống nước ngọt giả: Tiền mất tật mang

Nước ngọt giả được sản xuất, đóng gói tinh vi

Vừa qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh đã triệt phá cơ sở có hành vi sản xuất, đóng gói nước tăng lực Number One giả do ông Trần Minh Hải (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) làm chủ.



Lực lượng quản lý tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ cơ sở làm giả nước ngọt đóng chai nhãn hiệu "Nước tăng lực Number one". Ảnh: CA Đồng Nai

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác, 350 thùng nước tăng lực giả thương hiệu Number One thành phẩm cùng nhiều phương tiện, công cụ để làm giả như cuộn bao nhựa PE CO dùng để bọc sáu chai/lốc, keo dây, vỏ thùng bằng nhựa...

Khai nhận với cơ quan chức năng, ông Hải cho biết cơ sở có khoảng 10 nhân công. Những người này thường xuyên đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực Number One vào các chai nhựa có chứa sẵn nước màu vàng bên trong. Sau đó đóng vào thùng loại 24 chai/thùng rồi đem bán ra thị trường. Đáng chú ý, loại nước màu vàng này không sản xuất tại chỗ mà được đưa từ một địa điểm khác ở quận 12, TP.HCM.

Đây không phải là cơ sở đầu tiên làm giả loại nước sản phẩm tăng lực này. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã phối phợp với công an các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông lần lượt phát hiện bốn tụ điểm có dấu hiệu sản xuất và tiêu thụ "nước tăng lực Number One" giả mạo.

Vụ việc khiến người tiêu dùng hoang mang trước tình trạng nước ngọt giả được buôn bán tràn lan trên thị trường, lẫn lộn với nước ngọt của các công ty uy tín, chất lượng.

Nước ngọt giả có thể chứa hóa chất độc hại

Bác sĩ Nguyễn Nhân Thành (Trung tâm Dinh dưỡng) từng chia sẻ trên PLO, những sản phẩm nước ngọt giả thường không được kiểm soát bởi cơ quan chức năng về chất lượng, độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó rất có thể trong thành phần của các loại nước giải khát giả này chứa các hóa chất độc hại, khi chúng ta tiêu thụ về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Xét về mặt dinh dưỡng, nước ngọt là loại sản phẩm chứa năng lượng rỗng, chúng không đem lại giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu tiêu thụ nước ngọt nhiều và trong thời gian dài, liên tục, đặc biệt là những dòng sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa, chức năng gan của cơ thể..." - BS Thành chia sẻ.



Rất có thể trong thành phần của các loại nước giải khát giả này chứa các hóa chất độc hại. Ảnh: Internet

Vị bác sĩ này cũng đưa ra lời khuyên, người tiêu dùng không nên lạm dụng nước giải khát công nghiệp, thay vào đó nên sử dụng các loại nước ép tự nhiên đảm bảo nguồn gốc và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nếu phải sử dụng loại nước này, khi mua sản phẩm cần phải quan sát và đọc kỹ thông tin trên vỏ lon như mẫu mã, hạn sử dụng, nguồn gốc, mã vạch, thành phần... Chỉ nên mua nước giải khát ở những nơi uy tín, không nên ham rẻ mà mua phải những sản phẩm kém chất lượng.