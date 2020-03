Vẫn còn cửa hàng ăn uống còn phục vụ khách tại chỗ

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19. Sáng 28-3 Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã có công văn gửi đến UBND 24 quận, huyện nhằm triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP. Bao gồm: Cửa hàng, quầy ăn, quán giải khát, thức ăn đường phố, căn tin cơ quan,… Theo đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị các quận, huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: Không tổ chức phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Chỉ được bán hàng mang đi, đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi; Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định vệ sinh phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 m giữa hai người, đảm bảo an toàn khi giao nhận hàng; Riêng các cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho người khác, bếp ăn tập thể của công ty xí nghiệp vẫn hoạt động bình thường nhưng phải có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho người ăn, giảm số lượng người sử dụng suất ăn trong cùng thời điểm, giữ khoảng cách 2 m giữa hai người ăn. Thời gian áp dụng các biện pháp trên từ ngày 28-3-2020 đến hết ngày 15-4-2020.