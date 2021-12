Các nghiên cứu đã chỉ ra, dưa leo muối chua là một nguồn cung cấp beta-carotene chống oxy hóa tuyệt vời. Beta-carotene giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và bệnh tiểu đường tuýp 2 và giúp trái tim khỏe mạnh.

Dưa chuột muối chua là một loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp. Do hàm lượng nước cao nên cho bạn cảm giác no lâu hơn. No lâu đồng nghĩa bạn sẽ không thèm nhồi nhét thêm thức ăn.

Dưa leo muối chua cũng chứa giấm, có liên quan đến việc giảm cảm giác thèm ăn. Giấm làm chậm tốc độ hệ tiêu hóa hấp thụ carbohydrate. Điều này cũng có thể giúp giảm đột biến insulin, giữ cho mức năng lượng của bạn ổn định và làm chậm cảm giác đói.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng tiêu thụ dưa leo muối chua làm giảm co thắt cơ. Nếu bạn tập thể thao, dùng món dưa leo muối chua sẽ ngăn ngừa chuột rút.