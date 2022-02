Các chuyên gia đánh giá, lá cây rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Kết hợp chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe.



Các loại cây có lá ăn được như cải xoăn hay rau bina chứa nhiều vitamin, khoáng chất, canxi, protein, sắt, chất xơ, axit folic, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác. Do đó, chúng tốt cho tim, lượng đường trong máu, hệ thống miễn dịch và tế bào.



Lá bạc hà có thể giúp bạn chống lại chứng phình đại tràng. Nó giúp làm dịu chứng khó tiêu và làm mờ hơi thở có mùi. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật. Nó là một nguồn cung cấp các khoáng chất như phốt pho, canxi và các vitamin như C, D, E và A giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể.



Mùi tây có hàm lượng calo thấp và giàu chất dinh dưỡng quan trọng như Vitamin A, K và C. Vitamin A và C là những chất chống oxy hóa mạnh giúp cải thiện khả năng miễn dịch. Chúng cũng rất quan trọng đem lại làn da đẹp và mắt sáng. Vitamin K hỗ trợ sức khỏe của xương và tim. Ngò tây cũng là một nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất như canxi, sắt, magie và kali.



Lá cỏ cà ri là một kho chứa các chất dinh dưỡng thực vật và một số chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin A và beta carotene giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Loại lá này là thực phẩm giúp chỉ số đường huyết thấp và cũng hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn, cũng như là một nguồn canxi tốt cũng giúp ngăn ngừa loãng xương.



Xà lách rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và các chất dinh dưỡng khác như vitamin A, K và kali. Nó giúp chống lại chứng viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch. Chất xơ trong lá xà lách thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Nó giúp làm dịu hệ thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ ngon.



Rau bina rất giàu carotenoid, vitamin C, vitamin K, axit folic, sắt và canxi. Nó là một nguồn chất xơ không hòa tan tốt giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân. Nó chứa hợp chất lutein giúp cải thiện mắt, và thúc đẩy sức khỏe của xương và giúp kiểm soát huyết áp.

Thực phẩm tốt nhất cho nam giới giúp làm chậm lão hóa sau 50 tuổi (PLO)- Những thực phẩm như măng tây, rau chân vịt, quả óc chó, hạnh nhân, cá hồi, cá trích... có thể giúp tăng cường sức khỏe thể chất và làm chậm quá trình lão hóa khi bạn bước qua tuổi 50.