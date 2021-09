Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng, có nhiều vai trò đối với sức khỏe của bạn. Nó giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thụ sắt và có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ chống lại thiệt hại do stress oxy hóa.

Tuy nhiên, vitamin C liều cao không có khả năng cung cấp thêm bất kỳ lợi ích nào. Điều này là do Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, có nghĩa là nó hòa tan trong nước. Không giống như vitamin tan trong chất béo, vitamin tan trong nước không được lưu trữ trong cơ thể - thay vào đó, lượng dư thừa sẽ được bài tiết qua nước tiểu.



Lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 65 - 90mg một ngày. Ảnh: NHẬT LINH

Theo Mayo Clinic, vitamin C hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển bình thường, cùng với đó là giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt. Bởi vì, cơ thể bạn không sản xuất hoặc lưu trữ vitamin C, điều quan trọng là phải bổ sung vitamin C trong chế độ ăn uống của bạn.

Đối với hầu hết mọi người, một quả cam hoặc một cốc dâu tây, ớt đỏ cắt nhỏ hoặc bông cải xanh sẽ cung cấp đủ vitamin C trong ngày.

Đối với người lớn, lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 65 - 90 miligam (mg) một ngày và giới hạn tối đa là 2.000 mg một ngày. Mặc dù chế độ ăn uống quá nhiều vitamin C không có hại, nhưng lượng lớn chất bổ sung vitamin C có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa, ợ nóng, chuột rút ở bụng, đau đầu, mất ngủ.

Ngoài ra, theo Healthline việc tiêu thụ quá nhiều vitamin C thông qua các chất bổ sung cũng có thể gây ra tác dụng phụ ở những người nhạy cảm, bao gồm:

- Sỏi thận: Cơ thể loại bỏ vitamin C dư thừa dưới dạng oxalat, một chất thải. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, oxalat có thể hình thành các tinh thể và dẫn đến sỏi thận. Tiêu thụ quá nhiều vitamin C có thể làm tăng lượng oxalat trong nước tiểu và tăng nguy cơ sỏi thận.

- Các triệu chứng tiêu hóa: Tiêu thụ thừa vitamin C thông qua các chất bổ sung có thể gây ra các triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn và co thắt dạ dày.

- Quá tải sắt: Những người bị bệnh huyết sắc tố, một tình trạng làm tăng nguy cơ tích tụ sắt trong cơ thể, có thể bị ứ sắt . Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể gây ra tổn thương cho các cơ quan khác nhau.