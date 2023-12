Anh Khôi - Mang uy tín, tạo niềm tin cho lĩnh vực in ấn

(PLO)- In Anh Khôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn đồng thời cũng là đối tác của nhiều khách hàng, tổ chức, công ty. Đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ đa dạng như in tờ rơi, in hóa đơn, in tờ gấp,... với chất lượng in được đảm bảo theo yêu cầu.

Với tiêu chí “Uy tín tạo nên thương hiệu”, In Anh Khôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo để đáp ứng mọi kỳ vọng của khách hàng.

In Anh Khôi - Đơn vị in ấn chất lượng, uy tín tại TP.HCM

In Anh Khôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ in ấn chất lượng cao và chuyên nghiệp tại TP.HCM. Dịch vụ in ấn có thể kể đến như: in tờ rơi, in hóa đơn bán lẻ, in tờ gấp, ấn phẩm văn phòng,... Mọi sản phẩm đều đáp ứng cao về chất lượng in, mẫu mã, kích thước, chất liệu theo nhu cầu của khách hàng.

In Anh Khôi cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất với giá cả cạnh tranh và thời gian thực hiện nhanh chóng. Ngoài ra, đội ngũ In Anh Khôi sẽ hỗ trợ thiết kế, tư vấn và tối ưu file in để tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng.

Qua nhiều năm kinh nghiệm, In Anh Khôi luôn được đánh giá cao về sự tận tâm và dần trở thành đối tác uy tín, tin cậy của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức,...

Các dịch vụ đang cung cấp tại Công Ty TNHH In Ấn Anh Khôi

In hóa đơn bán lẻ

In hóa đơn bán lẻ là phần quan trọng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mọi ngành nghề, tùy vào đặc thù của ngành nghề đó sẽ có những thông tin đặc tính khác nhau.

Với công nghệ in hiện đại, mỗi hóa đơn được In Anh Khôi sản xuất đều mang chất lượng cao, sắc nét và đẹp mắt. Dịch vụ in hóa đơn đa dạng với nhiều kích thước theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Các loại hóa đơn bán lẻ phổ biến có thể kể đến như tạp hóa, nhà thuốc, cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,...

In Anh Khôi mang đến dịch vụ in hóa đơn đa dạng với nhiều mẫu mã và kích thước để khách hàng lựa chọn.

In tờ rơi

Tờ rơi đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu do có nhiều ưu điểm như tiếp cận trực quan, chi phí thấp, quảng bá rộng rãi và góp phần tăng doanh số nhanh chóng.

In Anh Khôi sử dụng công nghệ in offset và in kỹ thuật số, cung cấp nhiều kích thước giấy phổ biến và tùy chỉnh theo yêu cầu, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn chất liệu giấy đa dạng. Tất cả có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng và giúp đạt được hiệu quả marketing cao với chi phí thấp nhất.

Dịch vụ in tờ rơi tại In Anh Khôi đạt chất lượng cao với công nghệ in offset và in kỹ thuật số.

In tờ gấp

In tờ gấp đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông điệp và quảng bá cho doanh nghiệp, tạo diện mạo độc đáo cho sản phẩm. Thiết kế tờ gấp đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về hình ảnh và nội dung cả khi gấp và duỗi.

In Anh Khôi mang đến 3 lựa chọn về cách gấp: đôi A5, đôi A4 và gấp ba. Đồng thời với chất liệu giấy in cao cấp sẽ đảm bảo nội dung in được trên tờ gấp hoàn thiện một cách tốt nhất.

Hãy để In Anh Khôi trở thành đối tác tin cậy và đồng hành cùng quý khách hàng, doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến in ấn. Với hệ thống máy in hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đơn vị sẽ làm hài lòng khách hàng với những sản phẩm có độ hoàn thiện cao.

Liên hệ ngay để trải nghiệm dịch vụ in ấn chuyên nghiệp tại In Anh Khôi theo thông tin sau:

CÔNG TY IN ẤN ANH KHÔI ● Địa chỉ: 190/18/12 TA16, phường Thới An, quận 12, TP.HCM ● Xưởng sản xuất: 190/18/12 TA16, phường Thới An, quận 12, TP.HCM ● Điện thoại: 0938701751 ● Email: congtyanhkhoiinan@gmail.com ● Website: https://inanhkhoi.com/

