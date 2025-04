Anh Trai 'Sai Hi' góp mặt ở cuộc chơi lớn Vietnam Pickleball Open Cup 14/04/2025 12:09

Tiếp nối ấn tượng tại Hà Nội, Vietnam Pickleball Open Cup By Pharmacity (VPC) – giải đấu quy mô lớn do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức – sẽ chính thức diễn ra từ ngày 16-4 đến ngày 20-4 tại TP.HCM. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thi đấu đỉnh cao cho người tham gia và khán giả.

Đặc biệt, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài của các Anh Trai – những nghệ sĩ đến từ chương trình Anh Trai “Say Hi” của Tổ hợp sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí DatVietVAC Group Holdings trong ngày thi đấu đầu tiên 16-4. Sự kiện càng thêm phần hấp dẫn với sự hiện diện của các nhân vật nổi tiếng như Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 – Vũ Thúy Quỳnh, Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024 – Phạm Thị Ánh Vương, Nam vương Đạt Kyo, nam ca sĩ Tronie Ngô,..

Sự đồng hành của VieON – thành viên thuộc DatVietVAC với vai trò là đối tác truyền thông, trong một sự kiện thể thao cộng đồng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển và củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa VieON và New Sports.

Vietnam Pickleball Open Cup 2025 diễn ra tại TP.HCM hứa hẹn những trận cầu đỉnh cao.

Công ty Cổ phần New Sports, đơn vị tiên phong kiến tạo hệ sinh thái thể thao – giải trí hiện đại, đã ghi dấu ấn qua nhiều giải đấu tầm cỡ tại Việt Nam. Với sứ mệnh đổi mới, gắn kết cộng đồng và kết hợp yếu tố giải trí độc đáo, New Sports không ngừng đưa các môn thể thao quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Thành tựu này được minh chứng qua các sự kiện chuyên nghiệp như Vietnam Pro Am Championship (bóng rổ) hay Vietnam Baseball Major Series (bóng chày).

Lần này, New Sports tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu khi giới thiệu pickleball – môn thể thao đang bùng nổ trên toàn cầu – đến người yêu thể thao trong nước thông qua hệ thống giải Vietnam Pickleball Open Cup, nổi bật với quy mô toàn quốc và tính kết nối sâu sắc.

Vietnam Pickleball Open Cup 2025 by Pharmacity mang đến cơ hội thi đấu, cọ xát và nâng cao trình độ cho các vận động viên, góp phần mở rộng cộng đồng Pickleball với sự tham gia của các tay vợt xuất sắc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, giải đấu còn có sự góp mặt và giao lưu giữa CLB Pickleball Công an Nhân dân với CLB Phoenix Flames – cái tên nổi bật từ Major League Pickleball (MLP), giải đấu chuyên nghiệp danh giá nhất thế giới.

Các nhà tổ chức và đồng hành mong mỏi sân chơi lớn sẽ lan tỏa sâu rộng đến người yêu Pickleball.

Vietnam Pickleball Open Cup 2025 diễn ra tại The Dinker Club - Premier Pickleball Arena (2-4 Đường số 9, KĐT Him Lam, Quận 7, TP.HCM), được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao VTVcab.

Có khoảng 300-400 vận động viên tham dự Vietnam Pickleball Open Cup 2025 và tổng giá trị giải thưởng là 500 triệu đồng. Giải được chia thành 2 nhánh đấu phong trào và chuyên nghiệp với 5 nội dung thi đấu và nhánh còn lại là giải đồng đội VPC. Đối tượng tham dự chia thành 2 nhóm tuổi: dưới 35 tuổi và trên 35 tuổi dự tranh các hạng mục đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ.

Đây là chặng thứ hai trong hệ thống Vietnam Pickleball Open Cup, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa tinh thần thể thao trên toàn quốc. Dự kiến, chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 8-2025.