ẢNH-VIDEO: Lửa kinh hoàng nuốt chửng 7 khối chung cư ở Hong Kong, nhiều thương vong
(PLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội nuốt chửng 7 khối chung cư ở Hong Kong, khiến chính quyền địa phương áp cảnh báo cấp cao nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nam miền Nam
Theo tờ South China Morning Post, đã13 người (bao gồm 1 lính cứu hỏa) thiệt mạng và ít nhất 15 người đang trong tình trạng nguy kịch trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu chung cư tại quận Đại Phổ (Tai Po), Hong Kong (Trung Quốc) chiều 26-11.
Ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre bao quanh 7 tòa nhà, khiến nhiều cư dân bị mắc kẹt bên trong.
Tại hiện trường khu nhà ở Wang Fuk Court, những cột khói đen khổng lồ bốc cao lên bầu trời. Ngọn lửa lan rộng với tốc độ chóng mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến 7 trong tổng số 8 tòa tháp của khu chung cư này.
Phía cảnh sát xác nhận vào cùng ngày rằng họ đã nhận được nhiều tin báo về việc người dân bị mắc kẹt tại tòa nhà nơi đám cháy bùng phát.
Về diễn biến mức độ nghiêm trọng, ban đầu vụ việc được xếp loại báo động cấp 1, tuy nhiên mức cảnh báo nhanh chóng được nâng lên cấp 4 vào lúc 15 giờ 34 phút và lên mức cao nhất - cấp 5 - vào lúc 18 giờ 22 phút.
Tại Hong Kong, hỏa hoạn được phân loại theo thang điểm từ 1 đến 5, với chỉ số càng cao thể hiện mức độ càng nghiêm trọng.