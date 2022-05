Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 họp lần thức nhất

Sáng 20-5, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ chức cuộc họp lần thứ nhất.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cùng thống nhất hành động trong chỉ đạo triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; từ xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức Kỳ thi, phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo và những công việc liên quan đến chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, kế hoạch tổ chức Kỳ thi cần có phương án, kịch bản dự phòng để không bị động trong mọi tình huống. Xác định rõ và tăng cường phân cấp cho địa phương theo quy định của Quy chế; cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát.

Yêu cầu sớm lên kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi, Bộ trưởng đồng thời đặc biệt lưu ý đến công tác ra đề, in sao đề thi; công tác phối hợp với các bộ ngành, địa phương trong tổ chức Kỳ thi. Tinh thần chung, theo Bộ trưởng, là tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong bối cảnh trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19.

Cũng tại đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đặc biệt lưu ý liên quan công tác chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi; phần mềm; công tác ra đề thi; công tác thanh tra, kiểm tra và bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi.

Theo ông Độ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021, với một số điều chỉnh về giải pháp kỹ thuật. Trong đó, điểm mới căn bản là tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến cho các học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 (chiếm khoảng 96% thí sinh dự thi hằng năm). Ngoài ra, có một số vi chỉnh kỹ thuật để bảo đảm thuận lợi trong tác nghiệp và an toàn hơn cho các khâu tổ chức Kỳ thi.

Kỳ thi tiếp tục được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 – 5 - 2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12- 3 - 2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT chỉ đạo chung, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thí sinh dự thi sẽ làm các bài thi trong hai ngày 7 và 8 - 7. Kết quả thi được công bố đồng thời vào ngày 24 - 7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022. Đến thời điểm 17 giờ ngày 13 - 5, theo tổng hợp của Bộ GD&ĐT, có 1.001.011 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 (chiếm 93.32%); số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 (chiếm 6.68%). Trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, cơ bản thuận lợi đối với thí sinh.