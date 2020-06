2 gợi ý để hóa đơn điện không tăng giá sốc

Nhiều người bị ghi nhầm giá điện Gần đây, nhiều người bị ghi nhầm giá điện khiến tiền tiêu thụ điện bị tính cao ngất khiến dư luận đặc biệt quan tâm. - Ngày 21-6, gia đình bà Đào Thị Gái (thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã khiếu nại về hóa đơn tiền điện tháng 6 của gia đình bà tăng cao đột biến tới gần 90 triệu đồng. Điện lực Vân Đồn sau đó xác định đã có sự sai sót do việc đo, chốt chỉ số công tơ bằng thiết bị cầm tay HHU không chính xác, tiền điện thực tế của bà Gái chỉ hơn 368.000 đồng. - Ngày 25-6, một hộ dân ở Hà Tĩnh cũng phản ánh đến ngành điện việc tiền điện tháng 6 của gia đình tăng cao. Cụ thể, trong tháng 5, gia đình hộ này chỉ thanh toán hơn 70.000 đồng nhưng tháng 6 nhận được hóa đơn tiền điện lên đến 13,5 triệu đồng. Qua kiểm tra, cơ quan điện lực này cho biết do đường dây sau công tơ kéo vào nhà này bị hở, dây điện dính vào mái tôn trước nhà gây ra tình trạng thất thoát điện. - Một trường hợp khác là một hộ dân ở Nghệ An nhận được hóa đơn tiền điện lên đến 16 triệu đồng trong khi thực xài chỉ 501.000 đồng. Kết quả kiểm tra cơ quan điện lực xác nhận do... sai sót trong khi nhập chỉ số công tơ. - Trường hợp tương tự là một hộ dân ở Quảng Bình bị điện lực tính nhầm lượng tiêu thụ gấp 33 lần với số tiền lên đến 58,5 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do sự cố ghi nhầm chỉ số điện.