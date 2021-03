3 hố ga đã an toàn

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 20-1 phản ánh trên quốc lộ 1K, hướng TP Biên Hòa (Đồng Nai) - TP Dĩ An (Bình Dương) thuộc TP Dĩ An có ba hố ga rất to và sâu gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hố thứ nhất thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Hố thứ hai nằm ngay đầu một con hẻm cũng thuộc phường Tân Đông Hiệp.

Hố thứ ba thuộc khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, TP Dĩ An.

Nắp ngay đầu hẻm đã bị hỏng tạo thành hố nguy hiểm đối với người và xe qua lại, nhất là người dân ra vào hẻm ban đêm (các ảnh trên).







Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng gắn những nắp mới, người và xe qua lại trên tuyến đường này đã được an toàn (các ảnh dưới)