3 lần sờ ngực, phạt 200 ngàn: Chế tài như một trò đùa

Những vụ sàm sỡ, sờ ngực bị phạt 200.000 đồng 1. Ngày 14-12-2017, bà L. (37 tuổi, ngụ tại một xã của huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) gửi đơn tố cáo ông ĐBQ (hàng xóm gần nhà) đã năm lần lợi dụng lúc vắng người tấn công, đe dọa, hiếp dâm bà suốt thời gian từ năm 2014 đến cuối năm 2017. Sau khi Công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra đã xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với ông Q. vì có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 11-7-2019, bà L. cho biết sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại công an huyện này đến giám đốc công an tỉnh và VKSND tỉnh về việc không khởi tố mà chỉ xử phạt hành chính người mà bà tố cáo. 2. Tối 4-3, V. (nữ sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) đang di chuyển thang máy trong tòa nhà Golden Palm đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì bị Đỗ Mạnh Hùng (37 tuổi, quê Hải Phòng) giở trò sàm sỡ. Sau khi bị nữ sinh tố cáo lên cơ quan công an, ngày 18-3 Đỗ Mạnh Hùng bị Công an quận Thanh Xuân lập biên bản, xử phạt hành chính số tiền 200.000 đồng. 3. Đang ngồi một mình trong phòng làm việc vào ngày 21-6-2018, chị NTLA (30 tuổi), chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, Quảng Trị thì ông Nguyễn Bình Tr. (38 tuổi, trú khu phố 2, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị; làm cùng cơ quan) bước vào, khóa cửa và sàm sỡ chị. Chị A. chống cự quyết liệt và bị ông Tr. cắn, cào cấu, bịt miệng không cho kêu la. Một lúc sau, chị A. vùng thoát được và chạy ra khỏi phòng. Công an huyện Triệu Phong xác định hành vi của ông Tr. không nhằm mục đích muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục mà chỉ là trêu ghẹo, sàm sỡ chị A. Từ đó, cơ quan công an quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với ông Tr. về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.