5 lưu ý cho người có ô tô cần biết trước 31-12-2021

Khoản 3, Điều 26, Thông tư Thông tư 58/2020 của Bộ Công an quy định, xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên đến hết ngày 31-12-2021.

Điều này đồng nghĩa với việc sau ngày 31-12-2021 những người đã mua ô tô cũ, qua nhiều đời chủ nhưng không có giấy tờ chuyển nhượng mua bán cần nhanh chóng đi làm thủ tục sang tên để được giải quyết.





Theo quy định tại Thông tư 58/2020 của Bộ Công an thì những xe hoạt động kinh doanh vận tải đăng ký trước ngày 1-8-2020 phải đổi sang biển số vàng. Và thời hạn để chủ các xe kinh doanh vận tải đổi sang biển số vàng là trước ngày 31-12-2021.

Do đó, trước ngày 31-12-2021 nếu chủ xe không thực hiện đổi sang biển số vàng thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm đ, Khoản 7, Điều 30 Nghị định 100/2019. Mức phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với tổ chức.





Theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định 10/2020, một trong những điều kiện kinh doanh vận tải hành khách (sức chứa từ chín chỗ trở lên tính cả tài xế), vận tải hàng hóa bằng ô tô là trước ngày 1-7-2021 phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của tài xế trong quá trình xe tham gia giao thông.



Tuy nhiên, tại Nghị quyết 66 của Chính phủ đã quyết định kéo dài việc lắp camera trên ô tô kinh doanh vận tải đến hết ngày 31-12-2021.







Như vậy, từ ngày 1-1-2022, sẽ chính thức xử phạt vi phạm hành chính với xe kinh doanh vận tải không lắp camera.







Theo quy định tại Thông tư 47/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.





Kể từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 31-12-2021, mức thu phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải được quy định như sau:



- Giảm 30% phí sử dụng đường bộ đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, gồm ô tô chở người và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng.



- Giảm 10% phí sử dụng đường bộ đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo.







Theo Nghị định 10/2020, một trong những yêu cầu về công tác bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải là phải có dây an toàn tại các vị trí ghế ngồi, giường nằm (trừ xe buýt nội tỉnh) và có hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông và thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe.







Thời hạn để thực hiện quy định này là trước ngày 31-12-2021.