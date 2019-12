Bãi rác thành công viên, dân ăn ngon ngủ yên

Dù bị chửi tôi vẫn quyết xóa bãi rác Gần tám tháng qua, người dân sinh sống tại khu phố 4 (đường TA 28, phường Thới An, quận 12) có niềm vui chung vì bãi rác tại khu phố nhiều năm qua giờ đây đã hóa thành công viên. Là một người dân tích cực trong công tác vận động xây dựng công viên, anh Anh Phùng Xuân Hòa (ngụ phường Thới An, quận Gò Vấp) chia sẻ: “Trước mảnh đất này là một vườn chuối, người dân nuôi gà vịt, đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm nặng. Nhiều đối tượng xấu còn đến khu vực này để chích ma túy gây lo lắng cho người dân”. Anh Hòa cho biết ngay khi UBND phường Thới An vận động xóa bãi rác trên để làm công viên, anh hăng hái vận động các hộ dân. Thời gian đầu, việc vận động gặp khó khăn vì nhiều hộ dân vẫn giữ thói quen vứt rác bừa bãi, không chịu bàn giao đất lấn chiếm lại để xây dựng công viên. Nhiều hộ khác còn phản đối công việc của anh Hòa. “Tôi đến nhà vận động, người ta chửi và nói tôi làm việc bao đồng. Nhưng tôi nhất quyết phải thuyết phục họ để xóa bãi rác. Tôi cứ nghĩ khi công viên xây dựng xong thì mọi người sẽ không còn ngửi mùi rác hôi thối, vừa có nơi vui chơi là tôi lại thấy muốn làm ngay” - anh Hòa kể lại. Bản thân anh Hòa cũng quyên góp và vận động người dân đóng góp được gần 1 tỉ đồng để xây dựng công viên. Ông Phạm Quốc Vũ, Phó Chủ tịch phường Thới An, cho biết xóa bãi rác làm công viên là một trong những cách làm hay của UBND quận 12 trong cuộc vận động “Quận 12 văn minh, sạch đẹp”. Việc xây dựng công viên, khu vui chơi trên phần đất là các bãi rác lâu năm vừa chấm dứt tình trạng đổ rác bừa bãi, vừa góp phần tăng không gian xanh cho cộng đồng.