Bắt tạm giam người phụ nữ đánh đập, đổ chất bẩn lên đầu mẹ già

Chiều 8-9, Đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Cần Đước, Long An, cho biết Công an huyện Cần Đước đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Long An) vì đã có hành vi ngược đãi hoặc hành hạ mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Đường (79 tuổi, mẹ ruột của Hoa).

Bà Hoa bị khởi tố về hành vi "ngược đãi hành hạ ông bà, cha, mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo khoản 2 Điều 185 bộ luật hình sự.



Theo công an, bà Hoa được xác định là người đã có hành vi bạo hành mẹ ruột mình là cụ bà NTĐ trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Hiện bà Đ. đã qua đời ngày 2-9.



Bà Hoa đánh chửi mẹ già gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip

Làm việc với công an, bà Hoa đã thừa nhận hành vi đánh đập cụ bà tàn nhẫn trên đoạn clip đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook là do chính bà thực hiện.

Bà Hoa khai, do bực tức việc bà Đ. không để lại tài sản gì trong khi bà Đ. già chỉ có mình bà Hoa lo nuôi dưỡng. Từ đó bà Hoa mới có hành động đánh, mắng chửi bà Đ. như đoạn clip đã ghi lại.

Trước đó ngày 7-9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 7 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bạo hành một bà cụ được cho là xảy ra ở xã Long Hòa. Trong đoạn clip người phụ nữ này liên tiếp dùng những lời lẽ chửi bới bà cụ, lấy chổi tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu bà cụ.

Tiếp đó, người này còn chỉ tay xuống nền nhà có chất bẩn cạnh giường nơi bà cụ nằm, chửi bới rồi dùng đồ hốt rác xúc bẩn này đổ lên đầu, mặt bà cụ... Do tuổi cao, sức khỏe yếu bà cụ chỉ biết chịu đựng người phụ nữ này bạo hành.



Bà Hoa liên tục đánh chửi mẹ già. Ảnh cắt từ clip

Khi đoạn clip trên được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người đã bày tỏ phẫn nộ, bức xúc trước hành vi bạo hành cụ bà của người phụ nữ và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo kết quả xác minh của công an huyện Cần Đước, người quay đoạn clíp trên là BTTT (sinh năm 1988, là con ruột của bà Hoa) quay lại cảnh bà Hoa đang thực hiện hành vi dùng bạo lực đánh, mắng chửi bà ngoại Đ.

Vào vào ngày 2-9, ông Nguyễn Văn Sự là anh họ của bà Hoa dến dự đám tang của bà Đ. Ông Sự nghe tin bà Hoa có hành vi ngược đãi bà Đ. nên gặp T. là con gái của bà Hoa để hỏi thăm cụ thể. Chị T. cho biết bà Hoa thường đánh, mắng chửi bà ngoại nên T. đã dùng điện thoại di động để ghi hình lại vào tháng 11-2019.

Ông Sự kêu T. gửi đoạn clip trên cho ông Sự xem. Khoảng 18 giờ ngày 6-9-2020, T. gửi đoạn clip cho ông Sự . Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội.





Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình 1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần; b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; b) Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo. Theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).