Gần đây, trên một số diễn đàn về ô tô đã có nhiều người chia sẻ về câu chuyện trong quá trình điều khiển xe ô tô đi công tác hoặc đi du lịch tại địa phương khác nhưng sau khi trở về lại TP.HCM thì nhận được thông tin phạt nguội.

Cụ thể, anh H. (TP.HCM) cho biết vừa qua nhận được hình ảnh phạt nguội xe vi phạm từ Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai. Theo quy trình xử phạt trước đây thì người vi phạm phải đến Đội CSGT nơi phát hiện xe vi phạm để tiến hành các thủ tục như lập biên bản, nhận quyết định xử phạt và đóng tiền phạt để lấy giấy tờ xe về.

Cũng theo anh H. việc đi lại giữa hai địa phương là TP.HCM và Đồng Nai để làm các thủ tục xử phạt hành chính đối với anh là tương đối khó khăn và mất nhiều thời gian. Do đó, anh H. thắc mắc có cách nào để anh ở tại TP.HCM nhưng vẫn hoàn tất các thủ tục là lấy lại giấy tờ được không?



Người vi phạm có thể ngồi tại nhà để đóng phạt thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư TP.HCM, cho biết: Để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến áp dụng xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát (phạt nguội) để xử lý vi phạm. Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2021 (có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2022).

Đây là căn cứ pháp lý quan trọng giúp cho cơ quan chức năng, cụ thể là lực lượng CSGT áp dụng để xử lý phương tiện vi phạm thuận lợi, nhanh chóng. Đồng thời bớt gây phiền hà cho người dân.

Cụ thể, Điều 15, Nghị định 135/2021 quy định về quy trình xử lý vi phạm hành chính từ kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo đó, quy trình xử lý thông qua các bước sau:

- Xác định thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

- Gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền để giải quyết vụ việc; trừ trường hợp người có thẩm quyền đã xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm tại địa điểm, tuyến, địa bàn xảy ra hành vi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính.

- Lập biên bản vi phạm hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 điều này cũng quy định trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông ở địa bàn cấp tỉnh hoặc cấp huyện này nhưng đóng trụ sở, cư trú ở địa bàn cấp tỉnh hoặc cấp huyện khác; tổ chức, cá nhân vi phạm không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị đã phát hiện thì người có thẩm quyền đang thụ lý giải quyết vụ việc chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc cơ quan, đơn vị cấp dưới hoặc cùng cấp, nơi tổ chức, cá nhân đóng trụ sở, cư trú để tiếp tục xử lý các bước như trên.

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật áp dụng trong trường hợp trên có thể thấy Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai (nơi phát hiện vi phạm) hoàn toàn có thể chuyển kết quả hình ảnh xe vi phạm tới Phòng CSGT Công an TP.HCM hoặc công an cấp quận, huyện nơi anh H. đang cư trú tại TP.HCM để công an đia phương tiến hành các bước xử phạt vi phạm hành chính (lập biên bản, ra quyết định xử phạt...).

Do đó, việc lập biên bản xử phạt, ra quyết định xử phạt và đóng phạt cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi người vi phạm chỉ cần đến Công an cấp quận, huyện nơi đang cư trú để làm việc mà không cần trực tiếp đến địa phương nơi phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, hiện nay sau khi người vi phạm bị lập biên bản hoặc đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay vì đến kho bạc, ngân hàng đóng tiền phạt thì người vi phạm có thể ngồi ở nhà truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html để nộp phạt và lựa chọn hình thức trả giấy tờ gửi về tận nhà (qua đường bưu điện) hoặc nhận trực tiếp.