Bị thương tích nặng khi ngăn người khác đánh nhau

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, anh Đỗ Tấn Thanh ở ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM trình bày: Trước đây, em của anh có tình cảm với một phụ nữ tên Đ. nhưng sau đó hai người đã chia tay và em của anh đã có vợ.



Tưởng rằng chuyện tình cảm giữa hai người này đã giải quyết xong. Nào ngờ tối 20-9-2018, gia đình của Đ. gọi điện thoại cho anh Thanh và em của anh để nói chuyện. Vài phút sau, một nhóm người của Đ. đến chỗ anh Thanh làm để nói chuyện và có to tiếng với nhau. Anh Thanh thấy vậy đứng ra ngăn một số người của nhóm Đ. với em của anh đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, hai người anh của Đ. rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm anh em anh Thanh rồi bỏ đi.

Anh em anh Thanh được người dân đưa vào bệnh viện và trình báo Công an quận Gò Vấp giải quyết. Sau quá trình điều tra, điều tra viên có thông báo là kết quả giám định thương tật của anh Thanh là 74% và em của anh là 32%.



Anh Đỗ Tấn Thanh cùng thương tích vì bị nhóm của Đ. đâm. Ảnh: VÕ HÀ

“Dù nhóm người của Đ. có những hành vi rất côn đồ, cố ý lấy mạng chúng tôi nhưng họ vẫn đang sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Gia đình tôi cũng đã cung cấp hình ảnh nhận dạng chính những người đâm tôi nhưng công an vẫn chưa bắt tạm giam về điều tra. Ngày nào công an chưa bắt những người phạm tội thì ngày đó tôi không thể ăn ngon ngủ yên” - anh Thanh cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết vụ án của anh Thanh công an quận đang trong quá trình điều tra. Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an đã làm thủ tục đưa anh em anh Thanh đi giám định thương tích. Sau khi có kết quả từ cơ quan giám định pháp y thì ngày 7-12-2018 cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án. Do các đối tượng gây án cư ngụ ở tỉnh Đắk Nông nên cần phải có sự phối hợp từ đơn vị ở tỉnh này.

“Dù anh Thanh có cung cấp một số hình ảnh của các đối tượng gây án nhưng những hình ảnh này chỉ là tài liệu tham khảo chứ không thể dựa vào đó để bắt tạm giam người khác được. Hơn nữa, việc bắt tạm giam một người không phải là một việc đơn giản, chúng tôi đã nhờ những dữ liệu hình ảnh từ phía Công an tỉnh Đắk Nông để xác nhận chính xác đối tượng. Sắp tới cơ quan điều tra sẽ ra sức nỗ lực để xác định các đối tượng gây án để sớm kết thúc vụ án” - đại diện Công an quận Gò Vấp khẳng định.