Bị trộm đồng hồ nước, dân thắc mắc việc phải bồi thường

Công an chưa nhận trình báo về việc mất đồng hồ nước Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Trưởng Công an phường Bình An, cho biết từ trong tết Nguyên đán đến hiện tại, Công an phường Bình An không nhận được phản ánh, trình báo của người dân về tình trạng mất trộm đồng hồ nước. Trước phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, công an phường ghi nhận lại vụ việc và tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc, sớm bắt giữ đối tượng vi phạm. Cũng theo ông Thuận, trong các vụ việc mất trộm đồng hồ nước, người dân thường yêu cầu được công an phường xác nhận cớ mất để yêu cầu công ty cấp nước lắp đặt đồng hồ mới. Khi đó, công an phường sẽ xác nhận đơn cớ mất cho người dân. Đồng thời qua trình báo, công an phường sẽ tiến hành điều tra, vây bắt đối tượng phạm pháp. Về sự việc anh Tịnh đã trình báo mất đồng hồ nước, ông Thuận cho biết sẽ yêu cầu bộ phận trực tiếp dân kiểm tra lại hồ sơ trực để làm rõ.