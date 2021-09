Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến việc chi hỗ trợ gói an sinh xã hội của TP trên địa bàn huyện Bình Chánh. Nhiều bạn đọc thắc mắc về việc có những người lao động (NLĐ) tự do được nhận hai lần tiền hỗ trợ nhưng có người chỉ nhận một lần; những hộ khó khăn chưa nhận hỗ trợ thì phải liên hệ ở đâu để được hỗ trợ…

Nhằm giải đáp những thắc mắc của bạn đọc, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, về việc chi hỗ trợ cho người dân trên địa bàn.

Không phải ai cũng đều được hỗ trợ hai lần

. Phóng viên: Thưa ông, vì sao có một số NLĐ tự do được nhận hỗ trợ hai lần nhưng lại có trường hợp chỉ được nhận một lần?

+ Ông Phạm Văn Lũy: Liên quan đến chính sách hỗ trợ cho NLĐ tự do, trong thời gian qua huyện đã chi hai đợt cho đối tượng này theo Nghị quyết 09 của HĐND TP. Theo đó, việc chi hỗ trợ đợt 1 cho NLĐ tự do với điều kiện có nơi cư trú hợp pháp trên địa bàn, mất việc làm và làm một trong sáu nhóm công việc như bán vé số, bán hàng rong; thu gom rác, phế liệu; bốc vác… Mức hỗ trợ cho NLĐ tự do là 1,5 triệu đồng/người.

Đến gói hỗ trợ đợt 2, UBND huyện Bình Chánh thực hiện theo Công văn 2627 và Công văn 2799 của UBND TP. Chi hỗ trợ đợt 2 này gồm có nhóm NLĐ tự do theo danh sách hỗ trợ đợt 1 và bổ sung danh sách còn sót với những điều kiện hỗ trợ như đợt 1.

Ngoài ra, đợt 2 còn có thêm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Việc chi hỗ trợ cho các hộ trên sẽ không được trùng lặp với đối tượng NLĐ tự do.

Trong đợt 2, NLĐ tự do đã được hỗ trợ đợt 1 và NLĐ tự do được bổ sung để được hỗ trợ 1,5 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động khó khăn được hỗ trợ với số tiền và quà tương đương với 1,5 triệu đồng.

Như vậy, số NLĐ tự do được hỗ trợ đợt 1 theo Nghị quyết 09 sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ đợt 2, tức là được nhận hai lần. Các trường hợp NLĐ tự do được bổ sung qua rà soát chỉ được nhận hỗ trợ một lần bởi theo chỉ đạo của UBND TP, việc hỗ trợ cho NLĐ tự do sẽ không được truy ngược trong đợt 2. Do đó, không phải NLĐ tự do nào cũng đều được hỗ trợ hai lần.



Người dân huyện Bình Chánh nhận hỗ trợ lương thực từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân. Ảnh: VIỆT HOA

Có nhiều kênh phản ánh để được nhận hỗ trợ

. Đối với hộ lao động khó khăn thì tiêu chí xét nhận hỗ trợ như thế nào và có phải những ai ở trọ đều được hỗ trợ?

+ Việc xét danh sách đối tượng hộ khó khăn đang ở khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu vực lao động nghèo, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa… sẽ không phân biệt hộ thường trú hay tạm trú, số nhân khẩu trong hộ, làm nghề nghiệp nào.

Sau khi danh sách được các tổ trưởng, tổ khu phố đưa lên thì hội đồng thẩm định cấp xã, thị trấn xét duyệt, gửi danh sách đủ điều kiện hỗ trợ về huyện. Sau đó, huyện sẽ ban hành thông báo phê duyệt danh sách được hỗ trợ rồi gửi về cấp xã để chi hỗ trợ cho người dân.

Hộ lao động khó khăn sẽ được hỗ trợ theo hộ. Việc nhận hỗ trợ sẽ do chủ hộ hoặc người đại diện của hộ đó nhận. Những trường hợp hộ có nhiều người cùng ở chung phòng trọ sẽ được tính như hộ gia đình.

Việc hỗ trợ hộ khó khăn dựa theo đánh giá từ thực tế của địa phương. Vì thế, không phải những ai ở trọ, thành viên trong hộ khó khăn cũng đều được hỗ trợ.

. Người dân nếu đúng đối tượng mà chưa được nhận hỗ trợ thì có thể phản ánh đến đâu?

+ Nếu khó khăn mà chưa được hỗ trợ, người dân có thể cung cấp thông tin qua các trưởng khu phố, ấp; tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân để được cập nhật, tổng hợp gửi danh sách cho cấp xã xem xét, đề xuất hỗ trợ.

Người dân cũng có thể phản ánh hoặc gửi tin nhắn qua số điện thoại đường dây nóng của từng xã; hoặc qua số điện thoại của cán bộ, công chức của xã, huyện để ghi nhận thông tin bổ sung vào danh sách xét hỗ trợ. Trong thời gian qua, tất cả thông tin phản ánh của người dân về huyện, xã đều được chỉ đạo rà soát ngay và hỗ trợ kịp thời.

Người dân sẽ được tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới Trên chương trình livestream “Dân hỏi - TP trả lời” vào tối 6-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có những chia sẻ với người dân liên quan đến chính sách hỗ trợ khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Tại buổi livestream, Chủ tịch UBND TP nhận định việc hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho một người hay một hộ trong thời gian qua vẫn chưa đủ. Với số tiền hỗ trợ này cũng chỉ giúp một phần cho người dân và nếu chỉ hỗ trợ một đợt thì người dân vẫn còn khó khăn. Ông Mãi thông tin TP đã bàn nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, người dân sẽ còn mất việc và gặp khó khăn thì TP sẽ tiếp tục hỗ trợ. TP đang xây dựng chính sách hỗ trợ theo người sau ngày 15-9. Hiện việc chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người dân vẫn chưa trao hết, các địa phương đang rà soát, sẽ trao trong vài ngày tới. Đáng chú ý, thời gian tới TP sẽ hỗ trợ tiền mặt hằng tháng cho mỗi người nhưng ở mức nào thì vẫn đang cân đối ngân sách. Nếu trước đây mức hỗ trợ cho người dân khó khăn là 1,5 triệu đồng thì chính sách mới có thể ít hơn nhưng sẽ có cho mỗi người thường xuyên. Song song với hỗ trợ tiền mặt, người dân còn có thể được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng, túi an sinh…