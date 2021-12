Chậm trả thẻ do thông tin sai lệch chiếm tỉ lệ rất nhỏ Cơ quan đã thống kê số lượng công dân không được cấp CCCD, do thông tin bị sai và số này chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với tổng số thu nhận và gửi về cho công an địa phương. Hiện C06 đang tiếp tục đề ra các giải pháp khắc phục để giảm tối đa việc người dân phải đi thu nhận lại. Khi gặp vấn đề liên quan đến CCCD, người dân có thể liên hệ Bộ Công an qua website dancuquocgia.mps.gov.vn hoặc fanpage Facebook, Zalo của “Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư”. Bộ Công an cũng chuẩn bị đưa vào hoạt động tổng đài 1900.0368 để hỗ trợ người dân. Tại địa phương, công an các tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý về hành chính xã hội), công an cấp huyện (Đội Cảnh sát quản lý về hành chính xã hội), đều công khai số điện thoại để người dân có thể liên hệ khi cần. Theo đại diện C06