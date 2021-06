Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt cho hành vi mua, bán dâm; sàm sỡ...

Tác giả: TUYẾN PHAN - THÙY TRANG

(PLO)- Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC và phòng, chống bạo lực gia đình. Dự kiến Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 167/2013. Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt lên nhiều lần đối với hầu hết hành vi vi phạm.