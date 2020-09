Bộ Công an thông tin về thẻ căn cước công dân gắn chip

Mới đây, Bộ Công an vừa trả lời một số ý kiến của cử tri liên quan đến dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD), trong đó có việc thay thế mẫu thẻ CCCD gắn mã vạch sang thẻ có gắn chip điện tử.



Các ý kiến bày tỏ băn khoăn liệu chip điện tử được gắn trên thẻ CCCD có thể kiểm soát các hoạt động của từng cá nhân hay không, chip này có tính ưu việt gì so với mã vạch như trước đây…

Về vấn đề này, Bộ Công an khẳng định chip được gắn trên thẻ CCCD là để lưu trữ các thông tin của công dân trên thẻ CCCD với mục tiêu là tạo điều kiện thuận tiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử, chính phủ số.

Do đó, chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.



Người dân làm thủ tục cấp CCCD tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM . Ảnh: LÊ THOA

Cũng theo Bộ Công an, việc sử dụng thẻ CCCD có gắn chip điện tử sẽ thuận lợi hơn trong các giao dịch hành chính của công dân cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đây là xu hướng tất yếu trong việc phát triển xã hội hiện nay.

Theo Bộ Công an, thẻ CCCD có gắn chip điện tử có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần,… có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân.

Đáng chú ý, khi thẻ CCCD gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD có gắn chip thì sẽ thực hiện được các giao dịch.

Ngoài ra, việc tích hợp chip trên CCCD đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin trên thẻ sau khi phát hành bởi cơ quan công an.

Dữ liệu trên chip có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chip giúp cho việc xác thực danh tính được thực hiện ngay, hạn chế tối đa việc giả mạo danh tính.

Theo Bộ Công an, chip sử dụng trên thẻ CCCD tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam, trên chip có thực hiện ký số, do vậy khó làm giả, đảm bảo độ tin cậy trong thực hiện các giao dịch.

Khi đề xuất sử dụng CCCD có gắn chip điện tử, Bộ Công an đã xây dựng phương án đảm bảo tính bảo mật thông tin được lưu trữ trên chip. Phương án này được các đơn vị chuyên môn đánh giá, nghiệm thu, đảm bảo bảo mật trước khi đưa vào phát hành sử dụng rộng rãi trong xã hội.