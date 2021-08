Rất nhiều bạn bè tôi ở khắp TP này nhắn tin cho tôi, mới thấy triển khai quân đội xuống giúp dân hôm trước thì hôm sau đã thấy bóng dáng của các chiến sĩ quân đội, công an mang thực phẩm, thuốc men đến trao tận tay người dân ngay tại khu phố mình ở. Những hình ảnh đó đã khiến không ít người dân xúc động.



Nhưng cũng mấy ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều ý kiến cho rằng quân đội, công an mang đồ xuống cho dân chỉ là để “làm màu” lấy hình ảnh. Tôi xin kể câu chuyện của chính mình khi tận mắt chứng kiến sự lăn xả của anh cảnh sát khu vực tại phường An Khánh, TP Thủ Đức hỗ trợ người dân trong thời gian TP giãn cách theo Chỉ thị 16.



Đại úy Long đang gom từng bó rau muốn cho dân trong khu phố 6, phường An Khánh, TP. Thủ Đức. Ảnh VIỆT HOA

Cuối tháng 7, chúng tôi quyên góp được một số lương thực, thực phẩm mang xuống hỗ trợ 120 hộ dân tại khu phố 6, phường An Khánh. Lúc chúng tôi đến đã được sự hỗ trợ hết mình của Đại úy Trần Thanh Long, là Cảnh sát khu vực phụ trách khu phố này.



Lúc tôi xuống, anh không biết tôi là nhà báo để “làm màu” trước ống kính, mà cũng không có thời gian để "làm màu". Khi làm việc cùng anh Long, tôi càng cảm thấy cảm kích trước sự tận tụy, lăn xả phục vụ người dân của anh cảnh sát khu vực. Miệng nói tay làm, bốc hàng, chia hàng, mang vào nhà dân, chạy hết đầu này đến đầu kia, làm không hết việc dưới trời nắng trưa gay gắt. Mặt đỏ phừng phừng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, yêu cầu dẹp trật tự để người dân không tụ tập, không tranh giành... Bà con ở trong khu phố khen hết lời.

Không chỉ Đại úy Long mà các đồng đội của anh ở Công an phường An Khánh đều thế. Quá trình làm việc, lưng áo của anh Long cùng đồng đội, các chiến sĩ cảnh sát khu vực gần như không lúc nào khô. Lúc anh đến nhận lương thực, thực phẩm của chúng tôi tập kết tại Liên đoàn lao động TP Thủ Đức để mang về phát cho dân thì trời mưa lâm thâm. Anh đứng dưới mưa nhận hàng luôn để sợ mưa lớn, ướt hết đồ của dân. Tôi đã chụp lại khoảnh khắc này, đối với tôi có lẽ đó là tấm hình đẹp nhất mà tôi chụp được.

Anh Long nhận hàng dưới mưa để về phát cho dân trước khi mưa lớn đổ xuống. Ành VIỆT HOA

Những gì tôi thấy chỉ là một lát cắt rất nhỏ bé về công việc của họ. Vì trong suốt mùa dịch và kể cả những ngày bình thường, họ đã luôn ở bên người dân của mình mà không cần ai đến chụp hình, quay phim gì cả. Và trong số những đồng chí cảnh sát lăn xả giúp dân, đã có không ít người bị nhiễm COVID-19 mà không ai biết. Họ cũng đã phải xa gia đình, cha mẹ, vợ con suốt 3-4 tháng nay, nhưng cũng không cần ai phải biết.



Đồng đội của Đại úy Long trao quà cho dân. Mùa này, lưng áo các anh luôn thường trực cảnh ướt đẫm mồ hôi.



Các chiến sĩ bộ đội được điều động về phường 13, quận Bình Thạnh liên tục làm nhiệm vụ để hỗ trợ người dân. Ảnh: HC

Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, vẫn thấy có một số người chỉ trích, phê phán, cười cợt, miệt thị và cho rằng quân đội, công an “làm màu”. Đưa quà đến cho dân chỉ để báo chí chụp hình, quay phim.



Chúng tôi đã từng tiếp nhận những ý kiến nghi ngại rằng việc hỗ trợ an sinh chỉ là trên giấy, phải có hình ảnh thông tin người dân nhận hỗ trợ thì mới đáng tin...Trong khi ngày đêm các lực lượng vẫn miệt mài làm nhiệm vụ hỗ trợ an sinh cho người dân. Vậy thì khi các lực lượng làm nhiệm vụ, chụp hình để thông tin cho người dân biết thì có gì sai? Có ai muốn mạo hiểm tính mạng của bản thân và gia đình để ra ngoài “làm màu”?



Trong lúc chính các “anh hùng bàn phím” cơm ngon canh ngọt, ngồi máy lạnh trong nhà phê phán, chỉ trích, vạch lá tìm sâu thì ở ngoài kia, bộ đội, công an, tình nguyện viên và bao nhiêu lực lượng làm nhiệm vụ đang đội mưa, đội nắng, xắn tay giúp dân. Họ cũng có gia đình, có cha mẹ, vợ con và họ cũng có khả năng bị lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào khi làm nhiệm vụ.



Mời quý vị xem thêm những hình ảnh về các chiến sĩ cảnh sát khu vực thuộc công an phường An Khánh lưng đẫm mồ hôi khi mang lương thực thực phẩm đến trao tận tay cho người dân.