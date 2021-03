Bỏ tiền tỉ mua nhà đất, sau 2 năm không thấy đâu

Thời gian qua, nhiều bạn đọc phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM thông tin cho rằng Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà An Phú (Công ty An Phú) rao bán dự án đất nền không có thật.

Bỏ tiền tỉ ra để mua đất ảo

Theo nội dung phản ánh, ông Nguyễn Khắc Bảo ở quận Bình Tân, TP.HCM cho biết khoảng giữa năm 2018 ông được một số người quen giới thiệu và tìm hiểu trên mạng, biết Công ty An Phú rao bán nhà và đất. Dự án có tên gọi dự án khu dân cư Liên Phường Star, tọa lạc tại đường Liên Phường, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Đến ngày 23-11-2018, ông Bảo ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng số C22.LPS/2018/HĐĐCCN để đặt cọc tại dự án Liên Phường Star.

Giá trị của lô đất và nhà có mã C22 (56,48 m2 diện tích đất và 198,18 m2 diện tích sàn sử dụng của căn nhà) là hơn 2,8 tỉ đồng. Bên đặt cọc phải thanh toán theo tiến độ cho bên nhận cọc, quá trình thanh toán này được chia thành năm đợt khác nhau. Sau đó ông Bảo đã thanh toán đủ cho Công ty An Phú số tiền đợt 1 là hơn 1,1 tỉ đồng.

“Theo như hợp đồng đặt cọc được hai bên ký kết thì sau 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty An Phú phải giao nhà. Tuy nhiên, cho đến nay đã hơn hai năm, đã quá thời hạn mà hai bên giao kết rất lâu nhưng phía Công ty An Phú vẫn không giao nhà, tiền cũng không trả lại cho tôi. Khi tìm hiểu, tôi mới được biết rất nhiều người bị rơi vào hoàn cảnh như tôi và không có dự án nào có tên Liên Phường Star như đã rao” - ông Bảo nói.

Một khách hàng khác cũng bị hoàn cảnh tương tự là bà Phạm Thị Bích Hà ở quận Tân Phú, TP.HCM. Bà Hà cũng đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với Công ty An Phú để đặt cọc mua nhà và đất tại lô có mã số C21. Giá trị của hợp đồng đặt cọc này cũng là hơn 2,8 tỉ đồng. Số tiền đã chuyển đặt cọc cho Công ty An Phú là hơn 1,1 tỉ đồng.

Vì không được giao nhà đúng hạn nên nhiều khách hàng đã yêu cầu Công ty An Phú phải trả lại tiền. Trường hợp của ông Bảo và bà Hà, Công ty An Phú chỉ mới trả lại một phần tiền đặt cọc. Hiện Công ty An Phú còn nợ ông Bảo hơn 678 triệu đồng và bà Hà hơn 714 triệu đồng.



Hiện nay khu đất được cho là dự án có tên Liên Phường Star đang đóng cửa và bên trong chỉ là một khu đất trống. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Không có dự án nào tên Liên Phường Star

Để tìm hiểu về pháp lý của dự án Liên Phường Star, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Phú Hữu, TP Thủ Đức tìm hiểu thông tin.

Trong văn bản trả lời, đại diện UBND phường Phú Hữu cho biết căn cứ vào hồ sơ pháp lý của các dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trên địa bàn phường, không có dự án nào có tên Liên Phường Star.

Thông tin thêm, UBND phường cũng cho biết ngày 28-1-2021, phường đã ban hành văn bản thông báo về việc tìm hiểu thông tin pháp lý thửa đất trước khi thực hiện giao dịch nhà, đất.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn phường có một số trường hợp chưa được phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Có trường hợp chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép chuyển hạ tầng để thực hiện phân lô, tách thửa.

Do đó, UBND phường Phú Hữu đã có thông báo đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân sinh sống trên địa bàn và các khu vực lân cận để nắm rõ khi thực hiện các giao dịch mua bán nhà, đất. Theo khuyến cáo của phường, người dân không thực hiện việc giao dịch đặt cọc, mua bán tại khu đất nêu trên nhằm tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo.

Ngày 8-1-2021, PV đã liên hệ trụ sở Công ty An Phú để tìm hiểu sự việc nhưng nhân viên tên H. của công ty cho biết lãnh đạo công ty đi công tác, yêu cầu để lại thông tin và sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất.

Đến ngày 25-2, PV liên hệ Công ty An Phú, nhân viên tên H. cho biết giám đốc đi công tác và sẽ liên hệ lại sau. Tiếp đến ngày 9-3, PV liên hệ lại nhưng nhân viên tên H. tiếp tục báo rằng giám đốc đang đi công tác nên chưa thể sắp xếp buổi làm việc.

Song song đó, PV đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của giám đốc Công ty An Phú nhưng chủ thuê bao đều không nghe máy.

Hiện nay nhiều khách hàng đã làm đơn gửi đến Công an TP.HCM tố cáo Công ty An Phú có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tìm hiểu thông tin dự án ở đâu? Khi thực hiện các giao dịch nhà, đất, người dân nên liên hệ với UBND xã, phường nơi có dự án để tìm hiểu thông tin về quy hoạch, tình trạng pháp lý khu đất, tranh chấp về đất đai… để được cung cấp thông tin. Ngoài ra, người dân có thể tìm hiểu thông tin qua thông báo trên hệ thống loa phát thanh của phường, thông qua các cuộc họp giao ban khu phố, tổ dân phố để được tiếp cận thông tin pháp lý thửa đất mình muốn mua bán. Đại diện UBND phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM