Ngày 30-9, ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam (PC-COVID) đã chính thức có mặt trên hai kho ứng dụng App Store và Google Play. Ứng dụng này ra đời sẽ thay thế tất cả ứng dụng hiện hành như sổ sức khỏe điện tử, Bluezone, NCOVI, tờ khai y tế, khai báo mã QR, quản lý xét nghiệm...

Ứng dụng duy nhất về phòng chống dịch

Theo Bộ TT&TT, đây là ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 thống nhất sử dụng trên toàn quốc do Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia (Bộ TT&TT) phát triển.

Theo đó, PC-COVID sẽ được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với bốn nguồn dữ liệu lớn, quan trọng như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do BHXH Việt Nam quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.

Trong số đó, ba nguồn dữ liệu đầu là tập trung và thống nhất, riêng nguồn thứ tư hiện đang phân tán ở các địa phương, bệnh viện, cơ sở xét nghiệm cần tập hợp và thống nhất lại. Bộ TT&TT, Bộ Y tế cùng Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 đang khẩn trương làm việc với các địa phương về việc cập nhật thông tin. Theo thiết kế, PC-COVID cũng sẽ đưa ra ba loại thẻ xanh - vàng - đỏ. Cụ thể về mức độ đánh giá, hiển thị màu thẻ sẽ dựa vào quy trình về thông tin dữ liệu dịch tễ do Bộ Y tế cung cấp.

Ứng dụng PC-COVID được áp dụng cho người đang sống và du lịch tại Việt Nam với một số tính năng chính. Cụ thể như cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vaccine, thông tin xét nghiệm, thẻ COVID-19, truy vết tiếp xúc gần, mật độ di chuyển, xu hướng lây nhiễm, bản đồ nguy cơ...

Trong đó, thẻ COVID-19 là tính năng được quan tâm nhất, thể hiện người sử dụng đã được tiêm chủng hoặc từng khỏi bệnh, trong cơ thể có kháng thể chống virus SARS-CoV-2. Đây sẽ là yêu cầu để người dân có thể ra đường, tham gia các hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Mã QR bên trong ứng dụng cũng là mã cá nhân thống nhất, được sử dụng chung trong các ứng dụng và nền tảng chống dịch.

Màu giao diện chính của PC-COVID cũng là màu thẻ COVID-19 của người dùng. Màu này thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu tiêm, dữ liệu xét nghiệm hoặc khai báo y tế. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện Bộ TT&TT, các quy định cụ thể về yêu cầu đối với thẻ COVID-19 để có được màu xanh, vàng hay đỏ sẽ do Bộ Y tế ban hành.

Theo đơn vị vận hành, các tính năng của PC-COVID sẽ liên tục được cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, mang lại sự thuận tiện nhất cho người dân, phù hợp với chiến lược phòng chống dịch COVID-19 của quốc gia theo từng giai đoạn cụ thể. Các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.



Màu giao diện chính của PC-COVID cũng là màu thẻ COVID-19 của người dùng. Ảnh: V.THỊNH

Mất nhiều thời gian khi tải ứng dụng

Sau khi xuất hiện trên các kho ứng dụng, PC-COVID đã được rất nhiều người dân tải về, tuy nhiên ứng dụng cũng đem lại rất nhiều trải nghiệm khó khăn. Cụ thể, không ít người tuy đã tải được ứng dụng nhưng thông tin để hiển thị phân loại thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ đỏ là thông tin tiêm chủng và xét nghiệm vẫn chưa được cập nhật.

Anh Nguyễn Văn Thức ở huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết anh mất rất nhiều thời gian để chờ đồng bộ app khi tải về, hơn nữa khi gửi xác thực mã OTP về điện thoại cũng rất lâu sau anh mới nhận được mã. Ngoài ra, anh đã tiêm hai mũi vaccine nhưng hệ thống vẫn cập nhật một mũi. Dù được khẳng định là ứng dụng duy nhất phòng chống dịch COVID-19 nhưng hiện nay vẫn tồn tại nhiều ứng dụng của các địa phương cũng như các app khác.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Bộ TT&TT cho biết ứng dụng

PC-COVID chỉ nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Ba bộ TT&TT, Y tế và Công an đã thiết lập cơ chế tiếp nhận xử lý lỗi và sẽ cố gắng phản hồi nhanh nhất cho người dùng. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nâng cấp vẫn có hiện tượng này. Khi tất cả dữ liệu và hệ thống đồng bộ nâng cấp lên thì sẽ không còn hiện tượng này nữa. PC-COVID sẽ tổ chức kênh nhận góp ý và trao giải cho các ý kiến hay của người dân.

Với các ứng dụng chống dịch ở một số địa phương vẫn mang lại những giá trị nhất định cho người dùng và doanh nghiệp tại địa phương đó, vì thế các ứng dụng đó vẫn tiếp tục hoạt động.

Cũng theo Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, việc một số địa phương làm ứng dụng riêng vẫn mang lại những giá trị nhất định cho người dùng và doanh nghiệp tại địa phương đó. Một số app đã giải quyết được những bài toán đặc thù của địa phương. Các app địa phương có thể có một số tính năng trùng với PC-COVID nhưng sẽ đóng vai trò như là một cánh tay nối dài cho ứng dụng phòng chống dịch thống nhất của cả nước.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, khẳng định những phản hồi của người dân về PC-COVID không phải là lỗi, hôm nay (1-10), bộ sẽ có cuộc trao đổi với báo chí về ứng dụng này.

Ba bộ chủ trì thực hiện app PC-COVID Ứng dụng PC-COVID quốc gia nằm trong kế hoạch triển khai ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 thống nhất cho người dân, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo thực hiện. App PC-COVID do Bkav, Viettel và VNPT hợp tác phát triển, Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia vận hành. Các cơ quan chủ trì gồm Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ TT&TT. Bộ TT&TT