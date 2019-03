Cấm công an ăn uống ở hàng quán vỉa hè

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo lần hai thông tư quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.



Dự thảo quy định về chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác; chế độ làm việc, công tác, chiến đấu, hội họp, huấn luyện, học tập, bảo mật, nghỉ ngơi; sử dụng trang phục; tư thế, lễ tiết, tác phong… của các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND.

Bốn nhóm hành vi bị nghiêm cấm

Nếu được thông qua, thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 17/2012 và Thông tư số 37/2015 của Bộ Công an trước đó.

Một điểm đáng chú ý, Điều 43 của dự thảo quy định chi tiết về bốn nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND.

Thứ nhất, công an không được đeo kính màu đen khi trực tiếp giải quyết công việc với người khác; đút tay vào túi quần hoặc túi áo khi làm nhiệm vụ.

Thứ hai, không được nhuộm tóc khác màu đen; móng tay, móng chân để dài và sơn màu. Cán bộ, chiến sĩ nam không để tóc dài trùm tai, trùm gáy hay cắt tóc quá ngắn (trừ trường hợp do đầu bị hói, bị bệnh lý theo chỉ định của bác sĩ hoặc do yêu cầu nghiệp vụ phải cắt tóc ngắn); không để râu, ria ở cằm, ở cổ và trên mặt.

Thứ ba, nghiêm cấm cán bộ công an ăn, uống ở hàng quán vỉa hè (trừ trường hợp do yêu cầu công tác cần xã hội hóa); uống rượu bia và các chất có cồn trong ngày làm việc, ngày trực; uống rượu bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi; sử dụng chất gây nghiện trái phép; hút thuốc khi làm nhiệm vụ, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và ở những nơi có quy định cấm.

Thứ tư, cấm đánh bạc dưới mọi hình thức; mê tín, bói toán; lập bàn thờ, để bát hương, thắp hương trong hội trường, phòng họp, phòng khách, phòng làm việc, phòng ở, nhà kho, nhà ăn tập thể, nơi để hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi trụ sở đơn vị công an (trừ khi tổ chức lễ tang).

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định rõ về các tiêu chí ứng xử của lực lượng CAND khi giao tiếp với nhân dân.

Cụ thể, khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, công an phải khiêm tốn, bình tĩnh, tận tình, chu đáo; không sách nhiễu, gây phiền hà…

Đối với các đối tượng vi phạm pháp luật, khi tiếp xúc, công an phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong; có thái độ ứng xử đúng mực; không có lời nói, hành vi xúc phạm, phân biệt đối xử với người vi phạm.



Công an không được đeo kính màu đen khi trực tiếp giải quyết công việc với người khác; đút tay vào túi quần hoặc túi áo khi làm nhiệm vụ. Ảnh: PHÚC BÌNH

Cần có cơ chế để người dân giám sát

Sau khi đăng tải, dự thảo thông tư nói trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Bên cạnh việc ủng hộ, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự băn khoăn làm thế nào để giám sát lực lượng công an chấp hành nghiêm quy định hay không.

“Nếu thực hiện đúng như những gì thông tư quy định, chắc chắn hình ảnh cán bộ công an sẽ thân thiện, chuẩn chỉnh hơn” - ông Bùi Long Ích (43 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Ích, quy định là vậy nhưng rất cần cơ chế để người dân giám sát đối với lực lượng công an.

Còn anh Phạm Thịnh (32 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) thì cho rằng có quy định thì phải có chế tài kèm theo. Bởi trên thực tế, không ít trường hợp công an trong đó có lực lượng CSGT từng bị phản ánh có hành vi thiếu chuẩn mực đối với người tham gia giao thông.

“Lâu nay mạng xã hội vẫn thường đăng tải các tình huống CSGT chỉ tay, dùng lời lẽ không đúng mực hoặc không thực hiện đúng tác phong khi dừng phương tiện, thậm chí là rọi đèn pin vào mặt người điều khiển phương tiện. Tôi mong rằng khi những quy định trong dự thảo được áp dụng chính thức thì đồng thời người dân cũng có một kênh nào đó để phản ánh thái độ, tác phong của công an khi tiếp xúc với dân. Nếu tốt thì đáng để khen, nếu tệ thì cũng cần được góp ý, chỉnh sửa” - anh Thịnh nêu quan điểm.