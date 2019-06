Cảnh báo cướp giật ban ngày trên quốc lộ 1A

Ba điều cần nhớ khi bị cướp giật Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, từng chia sẻ với độc giả Pháp Luật TP.HCM những điều cần ghi nhớ khi bị cướp giật: 1. Tri hô lớn “Cướp! Cướp”: Đối tượng mà tội phạm cướp giật nhắm tới thường là phụ nữ, người lớn tuổi có tài sản, mang trang sức…, vì sức khỏe họ yếu, ít khả năng chống cự nên tỉ lệ rủi ro thấp hơn. Nếu không may bị cướp giật trên đường phố đông người, việc đầu tiên người dân cần làm là tri hô lớn, ngắn gọn thôi: “Cướp! Cướp”, đồng thời chỉ về hướng chúng vừa tẩu thoát để tìm người hỗ trợ. 2. Ghi nhớ nhanh xe, đối tượng: Bình tĩnh để nhớ nhanh đặc điểm xe, nhận dạng đối tượng cướp giật. Đó là cơ sở để lực lượng công an sớm tìm ra tài sản, trả lại cho người dân. Đặc điểm xe như biển số, màu sơn (đỏ, đen, xanh, vàng…), loại xe (Wave, Vision, Lead, Exciter…). Đặc điểm nhận dạng đối tượng cướp giật như dáng người (cao, thấp, nhỏ, gầy, mập, yếu…), tóc (dài, ngắn..); đặc biệt là một số đặc điểm riêng biệt đập vào mắt đầu tiên như nốt ruồi, hình xăm, vết sẹo... 3. Đến công an trình báo: Ngay khi bị cướp giật, người dân cần tới cơ quan công an gần nhất để trình báo. Thông tin trình báo là cơ sở để lực lượng chức năng nắm rõ tình hình địa bàn, sớm truy xét, bắt kịp thời. NGUYỄN TRÀ