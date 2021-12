Phường, xã tiếp tục chi hỗ trợ đợt 3 khi có kinh phí Mới đây, UBND TP.HCM có công văn gửi đến UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và các cơ quan liên quan về việc khẩn trương hoàn tất hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 1, 2, 3) trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, UBND TP cho phép các địa phương tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo chính sách hỗ trợ của TP nhưng chưa được nhận vì các lý do sau: Người đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ do bị cách ly y tế hoặc đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong thời điểm chi hỗ trợ. Người đủ điều kiện nhận hỗ trợ thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 theo quy định tại Công văn 3181 của UBND TP mà chưa nhận hỗ trợ do cách ly y tế hoặc đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong thời điểm lập danh sách. Việc tổ chức chi hỗ trợ và thực hiện thủ tục quyết toán theo quy định phải kết thúc trước ngày 15-1-2022. Đối với các địa phương chưa hoàn tất chi hỗ trợ đợt 3 do chưa cân đối được ngân sách thì tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 15-1-2022. Đối với những trường hợp đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ của đợt 3 mà chưa nhận hỗ trợ do không có mặt tại địa phương hoặc vì lý do khác (trừ những trường hợp trên) thì các địa phương kết thúc hỗ trợ và thực hiện quyết toán theo quy định...