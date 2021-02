Chính quyền ra tay, giảm ngay tiếng ồn ngày tết

Theo ghi nhận của PV, tình trạng tiếng ồn phát ra từ những chiếc loa khủng trong những ngày tết ở một số nơi trên địa bàn TP.HCM đã giảm hơn so với những ngày cận tết.

Trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 2-2, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan về việc tăng cường phòng, chống vi phạm tiếng ồn trong dịp tết. Theo văn bản thì chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp liên quan tiếng ồn tại địa bàn.

Trước tết vận động dân không gây ồn

Tại một con hẻm ở khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12 những ngày tết khá vắng vẻ do những người lao động đã về quê ăn tết. Trong dịp tết, người dân nơi đây có tổ chức vui tết bằng những chiếc micro karaoke nhưng âm lượng vừa phải chứ không quá to.

Chị Lê Thị Hiền, tổ 6, khu phố 5, phường Thạnh Xuân, cho biết: “Năm nào tôi cũng ăn tết ở đây. Chỉ có năm nay tình trạng hát hò là ít hơn những năm trước. Như gia đình tôi, những năm trước thì cũng hát karaoke sau khi tổ chức ăn uống đón xuân. Năm nay, nghe phường vận động giảm tiếng ồn dịp tết, đồng thời quận 12 có ca nhiễm COVID-19 nên không tiếp bạn bè, cũng không hát hò gì hết”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND phường 5, quận Gò Vấp, cho biết: Những ngày nghỉ tết vừa qua, phường chưa nhận được phản ánh nào của người dân liên quan đến tiếng ồn.

“Trước tết, phường có tổ chức gặp mặt tặng quà tết cho những hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Trong cuộc gặp gỡ cuối năm này, phường cũng đã tuyên truyền và vận động người dân phải luôn tuân thủ những nguyên tắc chống dịch, không tụ tập hát hò gây ồn ào. Ngoài ra, phường giao khu phố phải kịp thời nhắc nhở với hành vi gây ồn ào, mất trật tự trong những ngày tết” - ông Trung cho biết thêm.

Nói về tình trạng tiếng ồn ngày tết, ông Lôi Đại Phong, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cho hay riêng đối với tiếng ồn bởi những loa karaoke từ 22 giờ thì đã có những quy định xử phạt và hầu như người dân nơi đây không vi phạm. Đối với tình trạng hát hò ồn ào từ 6 giờ sáng đến 22 giờ, khi nhận được tin báo của người dân thì cán bộ xuống nhắc nhở nên người vi phạm chấp hành và không hát nữa.

“Theo đánh giá của xã thì năm nay tình trạng tiếng ồn gây mất an ninh trật tự những ngày tết giảm nhiều so với những năm trước. Một phần do ý thức của người dân về việc không tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh. Một phần là do trước tết, xã tuyên truyền bằng loa phát thanh và giao nhiệm vụ cho ấp để vận động người dân không tụ tập ồn ào” - ông Phong cho biết.



Dù tiếng ồn ngày tết có giảm nhưng vẫn còn tình trạng người dân hát karaoke lớn tiếng gây ồn. Ảnh: HUỲNH TRƯỜNG GIANG

Gọi ngay cho cảnh sát khu vực

Tuy vậy, vẫn còn một số nơi người dân hát karaoke loa to gây ảnh hưởng đến hàng xóm.

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ, phường 25, quận Bình Thạnh, than thở: “Nhà tôi nằm trong hẻm cụt chỉ có vài nhà mà mùng 5 tết đã có ba nhà tổ chức hát karaoke inh ỏi. Họ hát từ sáng đến hơn 22 giờ tối mới ngưng. Ba cái loa to đùng chĩa ra hẻm. Mạnh nhà nào nhà đó hát nghe đinh tai nhức óc, thật không thể chịu nổi. Khổ nhất là mấy người say, họ vừa hát vừa hét rất to. Có nhà cứ một bài hát tới hát lui, đã hát dở mà hát liên tục như đang tra tấn mọi người xung quanh vậy”.

Tương tự, chị Trần Ngọc Thúy, chung cư K26, phường 7, quận Gò Vấp, ngao ngán khi nhắc đến chuyện tiếng ồn ngày tết. Chị Thúy cho biết: “Nhà tôi ở chung cư, xung quanh toàn quán nhậu. Mùng 1 tết thì khu vực này khá yên tĩnh nhưng từ mùng 2 tết thì nhiều nhà mở loa hát karaoke ồn kinh khủng. Có khi buổi trưa nhà tôi đang ngủ, không biết nhà nào mở karaoke hát rất to, tôi đóng kín cửa vẫn nghe. Do ở trên cao, không xác định được nhà nào hát nên không thể báo phường xử lý, đành chịu trận mấy giờ liền”.

Nếu gặp tình trạng bị hàng xóm hát karaoke gây ồn ào thì người dân phải làm gì và phản ánh ở đâu để được xử lý ngay? Ông Lôi Đại Phong, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, khuyên: “Trên thực tế có những trường hợp vì chịu đựng những âm thanh ồn ào phát ra từ loa karaoke của hàng xóm mà đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả không đáng có. Nếu người dân nào gặp phải tình trạng trên thì cần gọi ngay cho cảnh sát khu vực hoặc cán bộ phường, xã để xuống giải quyết. Bên cạnh việc gọi điện thoại báo thì có những địa phương còn lập group Zalo, Facebook để kết nối giữa chính quyền và người dân và đây cũng là một kênh để người dân phản ánh”.

Mức phạt gây ô nhiễm tiếng ồn Tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 167/2013, nếu người nào hát karaoke làm ồn ào tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Ngoài ra, đối với trường hợp hát karaoke gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, tùy theo mức độ mà bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 160 triệu đồng (theo Điều 17 Nghị định số 155/2016). Tuy nhiên, đối với tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật thì phải có thiết bị đo theo quy định mới xử lý được. Một lãnh đạo Công an phường ở quận 12, TP.HCM