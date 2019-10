Chở bà đẻ: Hên chứ không xui

Những vụ tài xế bỏ sản phụ giữa đường • Khoảng 6 giờ ngày 17-8, chị VTY (32 tuổi) mang thai được hơn bảy tháng, có dấu hiệu sinh. Gia đình đã thuê xe Innova bảy chỗ của một người đàn ông tên N. đến chở chị Y. đi BV. Khi đến Trạm Y tế xã Thống Nhất (Bù Đăng, Bình Phước) các bác sĩ nơi đây yêu cầu chuyển ngay chị Y. lên tuyến trên. Ông N. tiếp tục chở khách đến BV TP Đồng Xoài. Xe đi được gần 5 km đến đoạn đường Sao Bọng - Đăng Hà thì chị Y. trở dạ. Lúc này ông N. dừng xe, đuổi vợ chồng chị Y. xuống, lót một tấm nylon bên lề đường cho chị nằm rồi bỏ đi. Khi vừa xuống đường, chị Y. đã sinh một bé trai. Hơn một tiếng sau, gia đình mới gọi được xe đưa hai mẹ con chị Y. đi BV nhưng do sức khỏe yếu, lại sinh non, bé trai đã tử vong. • Trước đây từng có một sản phụ tên LCM đã sinh em bé trong tình huống bất ngờ. Khi chỉ còn vài trăm mét thì tới BV nhưng sản phụ bị vỡ ối. Ngay lập tức tài xế taxi đã tạt xe vào lề đường, bỏ sản phụ và người nhà xuống, kiên quyết không chở nữa và quay đầu xe đi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, may mắn lúc đó có hai nhân viên ngân hàng chạy tới đỡ đẻ. Em bé cất tiếng khóc và được mọi người đưa đến BV ĐH Y Dược TP.HCM. • “Một hành động đẹp, bác làm em khâm phục vô cùng. Nhiều bác kiêng cữ như vụ gần đây bỏ người mẹ bầu xuống xe làm chết đứa trẻ em vẫn còn ớn lạnh. Thôi bác làm việc tốt sẽ nhận được nhiều điều tốt, chúc bác may mắn” - Nha Trang • “Xe nhà mình còn chở cả bà bầu vào mùng 1 tết đi đẻ. Năm đó vừa mua được nhà vừa mua được xe, chứ có gì đâu mà xui. Mình làm việc tốt thì sẽ gặp nhiều may mắn” - Hoàng Sơn (Những chia sẻ từ câu chuyện của anh Nguyễn Đức Hùng)