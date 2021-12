Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM đã nhận được một số phản ánh của người dân thắc mắc về thông tin phải có sổ tạm trú mới được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cần giấy xác nhận tạm trú

Anh Q, ở phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, cho biết anh thuê nhà ở phường Hiệp Phú và trước đây đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 tại phường này.

Đến ngày 7-12, anh đến trạm y tế phường để tiêm mũi 2 thì nhân viên y tế tại đây yêu cầu anh xuất trình sổ tạm trú mới được tiêm.

“Dù tôi có xuất trình giấy xác nhận đã tiêm mũi 1 tại đây nhưng nhân viên y tế vẫn yêu cầu tôi đến công an phường để xin xác nhận tôi đang tạm trú trên địa bàn phường. Thực tế, tôi đã tạm trú tại phường này gần bảy năm nay và cũng có sổ tạm trú. Tuy nhiên, do chủ nhà đang giữ sổ để đi gia hạn thời gian tạm trú nên tôi không cung cấp sổ được. Sau đó, nhân viên y tế nói tôi phải sang công an phường để xin xác nhận đang tạm trú tại địa bàn thì mới được tiêm” - anh Q chia sẻ.

Anh Q bày tỏ: “Theo tôi, nhân viên y tế phường không nên cứng nhắc như vậy mà phải tạo điều kiện cho người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm. Với trường hợp đã tiêm vaccine mũi 1 như tôi thì phải giải quyết tiêm mũi 2 luôn chứ đừng bắt người dân phải đi tới đi lui lấy xác nhận tạm trú làm gì”.

Trường hợp của chị TL ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũng tương tự.



Một phường ở TP.HCM tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.

Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ai sinh sống tại địa phương đều được tiêm

Liên quan đến việc tiếp nhận và thực hiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trên địa bàn, ông Nguyễn Lê Hiệp, Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, cho biết việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 được thực hiện cho tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn phường.

Lượng vaccine được phân bổ dựa trên số lượng cư dân cư trú thực tế trên địa bàn. Để kiểm soát lượng vaccine được phân bổ thì phường sẽ tiêm cho người dân đang thật sự sinh sống tại địa phương.

“Trên thực tế, có những trường hợp người dân đang sinh sống tại địa phương nhưng chưa đăng ký và chưa được cấp sổ tạm trú. Vì thế, chỉ cần người dân có xác nhận của cảnh sát khu vực hoặc tổ trưởng là đang cư trú ở phường này thì được tiêm ngay. Thậm chí, chỉ cần cảnh sát khu vực mà người dân đang sinh sống gọi điện thoại xác nhận với nhân viên y tế cũng được giải quyết. Phường rất linh động trong việc tiêm vaccine để tạo điều kiện cho người dân tiêm sớm nhất. Điều này đảm bảo cho việc vaccine được phân bổ đúng, đủ” - ông Hiệp khẳng định.

Trao đổi với PV, đại diện xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cho biết tại xã, việc tiêm vaccine cũng rất đơn giản. Người dân nếu chưa tiêm vaccine thì chỉ cần cầm CMND/CCCD để đăng ký tiêm, những người đã tiêm mũi 1 rồi thì cầm theo giấy xác nhận đã tiêm mũi 1 là được tiêm mũi 2.

Đối với người dân chưa đăng ký tạm trú thì có tờ xác nhận của trưởng ấp, công an khu vực là đang thực tế lưu trú tại xã thì cũng được giải quyết tiêm.

“Những trường hợp người dân là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã nếu có số lượng đông chưa tiêm vaccine thì doanh nghiệp lập danh sách gửi về xã. Khi có danh sách từ doanh nghiệp gửi về xã thì người lao động cứ việc đến tiêm, không cần giấy xác nhận đang cư trú hoặc sổ tạm trú gì cả” - đại diện xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh hướng dẫn.

Tập trung tiêm cho người dân từ các tỉnh, thành trở về TP.HCM UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về TP.HCM. Việc tổ chức tiêm vaccine tập trung nhằm tạo điều kiện cho người dân đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm và đầy đủ theo quy định. UBND TP cũng đề nghị Sở Y tế cung ứng đầy đủ vaccine và hỗ trợ đội tiêm theo đề xuất của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm cho người dân trên địa bàn. Hiện nay, các phường, xã đã và đang thực hiện tiêm vaccine mũi 1, 2 cho người dân.