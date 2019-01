Coi chừng không được lên máy bay vì mang đồ cấm

Không được bay chỉ vì chiếc đèn pin

Mới đây, An ninh hàng không (ANHK) Cảng hàng không Liên Khương phát hiện trong hành lý xách tay của một nam hành khách mang theo một bình xịt hơi cay. Khi kiểm tra an ninh, hành khách trên đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến thiết bị này.

Kết quả là ANHK sân bay đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an và hành khách trên cũng bị từ chối hoàn thành thủ tục an ninh và bị từ chối chuyến bay.

Cũng mới đây, ANHK Sân bay Vân Đồn phát hiện một hành khách đi chuyến bay từ Vân Đồn - TP.HCM, mang theo một đèn pin có chức năng phát tia lửa điện trong hành lý ký gửi.

Khi kiểm tra an ninh, hành khách trên cũng không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ cho thiết bị cấm là đèn pin nêu trên. Hành khách khai do mua về sử dụng và cũng không biết đèn pin này có phát tia lửa điện. ANHK Sân bay Vân Đồn sau đó cũng đã từ chối hoàn thành thủ tục an ninh cho hành khách trên và bàn giao vụ việc cho cơ quan công an.

"Mắt thần" được phủ khắp sân bay

Theo ghi nhận, các vụ việc vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ lên máy bay bị lực lượng ANHK phát hiện và bàn giao xử phạt khá phổ biến. Ngoài ra, những vị khách vận chuyển “đồ cấm” còn bị các hãng hàng không áp dụng chế tài cấm bay có thời hạn. Đây như là một cảnh cáo đến các vị khách có thể do thiếu hiểu biết hoặc cố tình phớt lờ các cảnh báo đã được thông báo, hướng dẫn của các hãng hàng không.



Các hãng hàng không và an ninh hàng không luôn khuyến cáo các hành khách không được mang vũ khí, công cụ hỗ lên máy bay. Ảnh: P. ĐIỀN

Trao đổi với Pháp Luật TP. HCM, ông Phạm Ngọc Sáu , Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, cho rằng do nhận thức hạn chế nên vẫn còn tình trạng khách vận chuyển vũ khí, vật dụng, thiết bị cấm mang lên máy bay như roi điện, còng, thậm chí một số khách còn mang mẫu vật đầu đạn dù đã hết hạn nỗ lên máy bay. Tuy nhiên, tất cả các hành vi này đều bị lực lượng an ninh hàng không phát hiện, lập biên bản, thậm chí các hãng hàng không áp dụng cấm vận chuyển có thời hạn.

Ông Sáu cũng cảnh báo thêm về tình trạng khách “ táy máy ” cầm đồ của người khác, các hành vi này khó lọt qua mắt của lực lượng an ninh tại các sân bay, chưa kể hệ thống “mắt thần” được phủ khắp khu vực sảnh chờ, khu vực hạn chế,... khiến nhiều vị khách vướng rắc rối với nhà chức trách tại các sân bay, trong đó việc không thể thực hiện chuyến bay của mình là điều dễ gặp phải.

Theo ông Sáu, Tết là thời điểm khách đi lại tăng đột biến, hành khách nên chủ động tìm hiểu những quy định về đồ vật không được mang lên máy bay để tránh rắc rối cho bản thân dẫn đến bị phạt tiền hoặc hãng hàng không đưa vào diện cấm vận chuyển. Đặc biệt, những hành vi không lường trước hậu quả này còn để lại hệ lụy khác như an toàn hàng không bị uy hiếp, gây chậm các chuyến bay.