Công an cảnh báo những cháy nổ thường gặp mùa nắng nóng

Theo đại diện Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, cho biết khu vực Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng hiện đã và đang bước vào cao điểm nắng nóng. Vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy nổ, dẫn đến thiệt hại rất lớn về người và tài sản là rất lớn. Trước tình hình trên, Công an phường Trường Thọ đã khuyến cáo, tuyên truyền người dân nhiều phương án để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sự cố.



Người dân đốt rác gây cháy lớn. Ảnh: CTV.

Theo công an phường Trường Thọ, người dân nên lưu ý những nguyên nhân xảy ra sự cố cháy nổ thường gặp sau:

- Tình trạng đốt rác tại các khu đất trống thường xuyên xảy ra: Vì vậy, người dân không nên đốt rác bừa bãi tránh cháy lây lan ra diện rộng gây thiệt hại tài sản và con người. Đối với những loại rác lớn, rác cồng kềnh thì người dân nên gom lại một nơi và thuê xe chuyên dụng chở đến nơi tập kết, tránh tình trạng đốt rác vừa gây nguy hiểm và gây ô nhiễm môi trường.



Đốt rác gây ảnh hưởng đến đường dây điện. Ảnh: CTV.

- Nguyên nhân về điện: Tự ý câu, móc thêm các thiết bị tiêu thụ điện ngoài thiết kế ban đầu như gắn máy lạnh, tủ lạnh…., đấu nối dây dẫn điện tùy tiện, dẫn đến đường dây quá tải, chập mạch…. và gây cháy. Vì vậy, người dân cần tham khảo chuyên gia trước khi bố trí, lắp đặt thêm các thiết bị điện.

- Nguyên nhân từ điện thoại di động và thiết bị sạc: Các thiết bị sạc, đặc biệt là sạc điện thoại hiện nay được bày bán rất nhiều trên đường với giá vài chục ngàn đồng tiềm ẩn nguy cơ gây chập điện rất cao. Thậm chí, người dân sạc điện thoại quá lâu hoặc vừa sạc vừa dùng cũng là nguy cơ gây cháy nổ.

- Cháy từ việc thờ cúng: Hiện người Việt có thói quen thắp nhang, tuy nhiên lại không chú ý đến yếu tố an toàn, sau đó tàn nhang bị rơi vãi cũng là nguyên nhân gây cháy.

- Nguyên nhân từ thiết bị chiếu sáng: Ít ai ngờ rằng việc lắp đặt đèn chiếu sáng quá sát với trần nhà, vách nhà bằng vật liệu dễ cháy cũng là nguyên nhân gây cháy.

- Nguyên nhân từ bình xăng xe máy: Thời gian gần đây tình hình cháy, nổ xe máy diễn ra rất phức tạp, nguyên nhân gây cháy xe hiện còn chưa rõ nhưng việc bố trí nhiều xe máy ngay trong nhà cũng là ẩn họa về cháy, nổ trong mỗi hộ gia đình.

Với những nguyên nhân này, người dân cần hết sức thận trọng và trang bị sẵn bình chữa cháy để kịp thời ngăn chặn khi cháy nổ.