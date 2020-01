Công an chỉ 5 cách phòng móc túi, đột nhập dịp tết Canh Tý

UBND phường Linh Tây, Công an phường Linh Tây và Công an quận Thủ Đức mong người dân sẽ cẩn trọng hơn trong những ngày này. Khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, cần báo ngay cho công an phường, quận nơi mình đang sống. Ở quận Thủ Đức, người dân có thể báo cho công an phường nơi gần nhất hoặc Công an quận Thủ Đức để phối hợp xử lý. - Số điện thoại Công an phường Linh Tây: 028.3896.6885. - Số điện thoại Công an quận Thủ Đức: 028.38972025.