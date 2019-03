Công an chỉ cách đối phó với tội phạm

Không nên để nhiều tài sản trong nhà Công an Quận 6 khuyến cáo người dân khi phát hiện vụ việc liên quan đến ANTT, người dân gọi ngay vào số 113 để báo tin (cước gọi miễn phí). Cuộc gọi sẽ được kết nối trực tiếp đến lực lượng phản ứng nhanh công an quận để xử lý. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp sẽ được bảo mật. Ngoài ra, người dân luôn phải để cao cảnh giác, không nên sử dụng điện thoại di động ở ngoài đường hoặc nơi công cộng. Nếu có đeo nữ trang, túi xách thì nên che chắn cẩn thận. Đồng thời khi để xe máy ở bất cứ đâu cũng nên khóa xe cẩn thận, có người trông coi. Để phòng ngừa trộm đột nhập, trộm do người làm thuê... phải chú ý khóa cửa nhà cẩn thận, bố trí người trông coi nếu vắng nhà lâu ngày. Người dân không nên để nhiều tài sản có giá trị trong nhà.