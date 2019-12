Công an giải đáp thắc mắc về căn cước công dân

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc hỏi về thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước công dân (CCCD). Những câu hỏi, thắc mắc trên đã được Thượng tá Lê Duy Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, giải đáp cho bạn đọc.



. Thưa ông, ý nghĩa của thẻ CCCD đối với công dân được cấp, cơ sở dữ liệu thu thập qua CCCD được sử dụng như thế nào?

+ Thượng tá Lê Duy Bình: CCCD là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật CCCD.

Thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ CCCD còn được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài có ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Về mặt quản lý, cơ sở dữ liệu được thu thập qua việc cấp thẻ CCCD là một cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Bộ Công an quản lý, phục vụ cho việc cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm, yêu cầu nghiệp vụ của ngành công an và các yêu cầu khác.

. Số định danh trên CCCD cho biết những thông tin nào của một cá nhân?

+ Theo Điều 13 Nghị định 137/2015 quy định, số định danh của cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số với cấu trúc gồm sáu số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và sáu số là khoảng số ngẫu nhiên.

Cấu trúc trên số định danh của CCCD nhằm đảm bảo số định danh của cá nhân không bị trùng lắp, sử dụng ổn định, lâu dài và có thể mã hóa các thông tin cơ bản của người được cấp số định danh.



Công dân thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TP.HCM (PC06). Ảnh: HOÀNG GIANG

. Đầu tháng 12, tôi bị mất giấy xác nhận số CMND cũ. Xin hỏi trong trường hợp này, tôi có được cấp lại giấy xác nhận không?

+ Theo điểm b khoản 4 Điều 15 Thông tư 40/2019 của Bộ Công an, có hiệu lực ngày 18-11-2019, trường hợp công dân bị mất giấy xác nhận số CMND thì cần có văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận số CMND. Kèm theo đó là xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý CCCD nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD để được xem xét, cấp lại giấy xác nhận số CMND.

. Tôi được cấp CCCD tại Cần Thơ, nay tôi đã chuyển hộ khẩu lên TP.HCM. Xin hỏi, tôi có phải cần làm lại CCCD?

+ Khoản 1 Điều 23 Luật CCCD quy định các trường hợp được đổi thẻ CCCD gồm: Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD; công dân có yêu cầu.

Như vậy, khi công dân thay đổi nơi thường trú nếu có yêu cầu đổi thẻ CCCD thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết.