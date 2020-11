Công an huyện Hóc Môn cử lực lượng túc trực 24/24

Ngày 20-11, Thượng tá Trương Minh Đức, Phó Trưởng Công an huyện Hóc Môn, cho biết việc các đối tượng tới mua bán nhỏ lẻ và người nghiện tới tiêm chích ma túy ở khu vực Bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) từng được phản ánh ở báo Pháp Luật TP.HCM hơn hai năm về trước.



Đại diện Công an huyện Hóc Môn cho biết khu vực Bến xe An Sương là nơi cực kỳ phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy.

“Do đây là địa bàn giáp ranh, nhiều khu vực hoang hóa chưa có nhà cửa hay công trình vô tình trở thành điều kiện cho tệ nạn nói chung. Trong đó có người nghiện tới tiêm chích và các đối tượng tới mua bán nhỏ lẻ” - Thượng tá Trương Minh Đức nói.

Hằng năm Công an huyện Hóc Môn cũng thường xuyên mở bốn đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Năm 2020, ở xã Bà Điểm, Công an huyện Hóc Môn đã bắt, khởi tố 22 vụ, 26 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Số tang vật quả tang đa phần là nhỏ lẻ, nhiều nhất là 30 tép, ít nhất là năm tép, chủ yếu là heroin và ma túy đá.

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản, xử lý với hơn 100 người nghiện ma túy ở khu vực. Trong số này, 99% người nghiện là lang thang từ khu vực khác đến.

“An Sương như đã có “thương hiệu” về ma túy kể cả việc công an vây bắt rất gắt… Người nghiện dù biết vậy qua báo đài nhưng bất chấp tới mua bán, sử dụng. Có cung ắt có cầu” - một cán bộ điều tra nói.

Theo Công an huyện Hóc Môn, mặc dù báo đăng tải nhiều thông tin phản ánh nhưng các đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ vẫn manh động. “Từ ngày 17 đến nay, những đối tượng tới mua bán, tiêm chích đã giảm nhưng vẫn còn. Trong hai ngày 18 và 19 đã lập hồ sơ với 62 người nghiện ma túy, đưa đi cai ở Trung tâm Nhị Xuân 40 người” - người này nói.

Bên cạnh đó, Công an huyện Hóc Môn cũng phối hợp với UBND xã Bà Điểm thực hiện dọn dẹp ở khu vực, đồng thời lập một chốt gác dã chiến ở khu vực này với lực lượng túc trực 24/24 giờ với nòng cốt là Công an xã Bà Điểm và lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Hóc Môn. Việc túc trực sẽ tiến hành liên tục từ nay cho đến khi chuyển hóa hoàn toàn được địa bàn này.

“Thực tế là chúng tôi liên tục triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy ở khu vực này. Tuy nhiên, các đối tượng cũng canh lực lượng giảm thì lại xuất hiện, tụ tập trở lại.

Công an huyện Hóc Môn cũng có kiến nghị lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát để phát hiện, xử lý nhưng chưa thể phủ sóng hết được.