Công an khuyến cáo người dân bảo vệ tài sản trong dịp Tết?

Trước tình trạng an ninh bất ổn, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp, công an phường các Trường Thọ (quận Thủ Đức), phường 11 (quận 6)... và một số phường khác đã ra quân nhắc nhở người dân đảm bảo tài sản của mình, trong đó có cả người thuê trọ và chủ nhà trọ.



Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đi ra quân nhắc nhở từng chủ nhà trọ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đây là kế hoạch cao điểm của Công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức), công an phường 11 (quận 6)... nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Công an các phường này đã phối hợp với bảo vệ dân phố và lực lượng quân sự đi nhắc nhở các hộ kinh doanh nhà trọ phải nhắc nhở khách trọ không để tài sản có giá trị trước khi về quê ăn tết.



Công an phường Trường Thọ yêu cầu các chủ nhà trọ phải bố trí người trông coi. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trường hợp nếu phòng trọ có xe máy để lại thì phải gửi xe cho chủ trọ để khoá xe cẩn thận, phòng nào về quê sẽ báo chủ trọ và niêm phong ổ khoá.

Công an cũng khuyên khách thuê trọ nên để lại số điện thoại của mình để có gì xảy ra chủ trọ dễ dàng liên hệ. Chủ nhà trọ phải cam kết đảm bảo an ninh trật tự có trách nhiệm bố trí người trông coi.



Công an Phường 11, quận 6 ghi lại hình ảnh này và lưu ý người dân ở một chung cư trên địa bàn phường không nên để xe trên hành lang hớ hênh lúc đêm khuya thế này. Ảnh: PV