Công an khuyến cáo thủ đoạn cướp tài sản, cách phòng ngừa

Giả danh công an để lừa đảo Theo Công an TP Hà Nội, một số phương thức, thủ đoạn tiếp cận mục tiêu tấn công của tội phạm cướp tài sản thông qua các dịch vụ của mạng internet (zalo, viber, wechat, beetalk…), mạng xã hội (facebook, instagram, twitter…) và mạng viễn thông có thể kể đến như: - Sử dụng “vỏ bọc” để xây dựng lòng tin với chủ tài sản (giả danh là cán bộ công an, bộ đội, tòa án… nhắn tin làm quen, trò chuyện…), sau đó hẹn nạn nhân đến những địa điểm thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội. - Giả vờ mua hàng, sau đó yêu cầu người bán hàng vận chuyển đến nơi vắng người để thực hiện hành vi phạm tội. - Giả danh là người đi đường, cơ quan công an, bác sĩ, bệnh viện…, gọi điện thông báo có người nhà đang gặp vấn đề nguy hiểm (đánh nhau, tai nạn giao thông…) và cần phải đến ngay để giải quyết, sau khi đã điều được nạn nhân đến địa điểm thuận lợi thì khống chế, chiếm đoạt tài sản…