Đã đập bỏ hàng đinh nhọn trên vỉa hè khiến dân mạng dậy sóng

Mới đây, hình ảnh những chiến đinh sắc chọn được gắn trên vỉa hè trước nhà của một hộ gia đình tại địa chỉ một địa chỉ nhà trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM đã gây nên làn sóng bức xúc cho cộng đồng mạng lẫn người dân sinh sống trong khu vực.

Nhiều người lên tiếng phản ứng vì cho rằng chỉ vì không cho người khác đi lên vỉa hè mà gắn hàng đinh này là quá nguy hiểm cho ai giẫm phải. Trên mạng xã hội còn có nhiều người xúi nhau đến ném đồ bẩn vào căn nhà trên vì cho rằng ý thức chủ nhà quá kém.



Hàng đinh nhọn nguy hiểm được gắn trên vỉa hè cách đây ba ngày, đã có người đạp phải.

Chiều ngày 24-2, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã đến trực tiếp địa chỉ trên, theo ghi nhận những chiếc đinh nhỏ đã được tháo gỡ, tuy nhiên không rõ người thực hiện là ai.

Trao đổi cùng ông Cấn Đình Trọng, Tổ trưởng Tổ dân phố 45, được biết: Ngôi nhà nói trên thuộc Tổ dân phố 45 do ông Trọng quản lý. Sự việc xuất hiện hàng đinh, ông chỉ được biết từ chiều ngày 23-2, qua phản ánh của ông Phạm Xuân Hạnh, Tổ trưởng Tổ dân 45A.

“Khoảng 18 giờ ngày 23-2 (tức tối hôm qua), tôi cùng ông Hạnh đến ngôi nhà nói trên bấm chuông nhiều lần nhưng không được chủ nhà mở cửa, sau đó tôi và ông Hạnh đã dùng xốp và gạch để che lại hàng đinh. Đến sáng ngày 24-2 thì hàng đinh đã được tháo gỡ”, ông Hạnh cho biết.



Một người dân gần đó chỉ cho phóng viên xem vị trí gắn đinh trước đây. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Ông cũng cho biết, chủ căn nhà trên rất ít tiếp xúc với người xung quanh, nhà chủ yếu bỏ trống, vì vậy cả ông và ông Hạnh cũng không có các thông tin về người chủ.

Ông Hạnh cho biết thêm: “Khoảng 13 giờ trưa ngày 23-2, ông nhận được phản ánh của người dân về sự việc chủ nhà có cắm một hàng đinh nhọn lên vỉa hè trước nhà. Sau khi nhận được phản ánh, ông Hạnh đã gọi điện cho dân phòng và báo lại ông Trọng. Chiều cùng ngày lực lượng cảnh sát khu vực và dân phòng có đến tìm gặp chủ nhà để giải quyết nhưng bấm chuông nhiều lần vẫn không có ai ra tiếp. Đến đêm 23-2, có một thanh niên vô tình giẫm lên hàng đinh, không rõ có thương tích hay không, nhưng do quá bức xúc, thanh niên trên đã dùng điện thoại chụp ảnh và quay phim lại. Đến sáng ngày 24-2, công an khu vực tiếp tục quay lại thì đã thấy hàng đinh nhọn được tháo gỡ, nhưng không rõ người thực hiện. Có thể là do chủ nhà tháo gỡ”.

Phóng viên đã có đến tìm gặp chủ nhà nhưng nhà vẫn đóng chặt cửa, bấm chuông nhưng không có hồi âm.



Hàng đinh nhọn tại số nhà 449/56 đã được tháo gỡ nhưng những người dân gần đó không rõ do ai làm. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Anh PTT, một người dân sinh sống gần đó bộc bạch: “Hàng đinh nhọn đã xuất hiện cách đây ba ngày. Do chủ nhà này không muốn xe tải chở vật tư cho một căn nhà đang sửa chữa gần đó cán lên vỉa hè nhà mình nên đã cắm đinh nhỏ lên. Khi người dân nhìn thấy thì đã có phản ảnh lên tổ trưởng dân phố. Nhiều lần cảnh sát khu vực xuống giải quyết nhưng không gặp được chủ nhà. Đến sáng nay thì không thấy hàng đinh nhọn nữa, mọi người không rõ ai đã nhổ đi. Có lẽ do chủ thấy đăng trên mạng nhiều quá nên ngại mà nhổ bỏ”.



Một nguồn tin khác (chưa được kiểm chứng) cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, cảnh sát khu vực đã trực tiếp đến căn nhà nêu trên để kiểm tra sự việc. Tuy nhiên, chủ nhà đang ở nước ngoài nên cảnh sát khu vực đã mời người trông coi căn nhà là ông V. lên làm việc.



Cảnh sát khu vực và cán bộ địa chính - xây dựng phường 12 đã yêu cầu ông V. tháo ngay các đinh nhọn trám trên vỉa hè.

Ông V. giải thích do gạch lát trước nhà bị vỡ nên kêu thợ đến trám xi măng, không yêu cầu gắn đinh. Tuy nhiên, không hiểu sao thợ lại tự ý gắn thêm đinh lên phần xi măng mới trám đó, đến khi công an mời lên, ông V. mới biết sự việc. Đến tối 23-2, ông V. đã cho đập phần đinh nhọn gắn trên vỉa hè trước nhà.