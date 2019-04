Dân đăng ký nuôi chó, phường không nhận

Chó trôi nổi bán tràn lan Quyết định 17 của UBND TP.HCM còn quy định cơ quan chức năng phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh chó, mèo lưu động trên đường phố. Tại khu vực cầu Dừa (thuộc địa phận phường Thới An, quận 12), người đi đường dễ dàng bắt gặp sáu, bảy con chó đủ loại bị xích bên thành cầu. Cạnh đó, hai chuồng sắt nhốt khoảng 20 con chó to nhỏ, đủ màu. Mỗi lần thấy người đi bộ hoặc xe máy chạy qua là đàn chó chồm người sủa liên hồi.

Chó sống bán đầy trên cầu Dừa trong địa phận phường Thới An, quận 12, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC Tương tự, trên tuyến hương lộ 3 thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM có khá nhiều người bán chó, mèo sống. Người bán cho biết chó được mua đi bán lại nên không biết con nào đã tiêm ngừa dại, con nào chưa. Ông Lê Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho biết phường phối hợp với cơ quan thú y nhiều lần kiểm tra những điểm bán chó, mèo sống trên tuyến hương lộ 3. “Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra về là tình trạng bán chó, mèo lén lút lại tiếp diễn. UBND phường đang có kế hoạch chấm dứt tình trạng này” - ông Hiếu cho biết thêm. _____________________ Thống kê mới nhất cho thấy TP.HCM hiện có gần 110.570 hộ nuôi chó với tổng cộng khoảng 199.920 con. Tuy nhiên, số hộ nuôi và tổng số chó nuôi thực tế cao hơn bởi vẫn còn không ít chó nuôi không được đăng ký với UBND phường, xã, thị trấn. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả tiêm ngừa bệnh dại và chó nuôi dễ có nguy cơ nhiễm bệnh dại. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Trưởng phòng Chăn nuôi

- Dịch tễ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM